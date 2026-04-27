L’Unime chiude al quinto posto il campionato di pallanuoto in serie B

In un campionato in cui l'obiettivo era salvarsi la formazione universitaria chiude ad un passo dai playoff, ultima della stagione sconfitta ininfluente a Napoli

MESSINA – Ultima della stagione regolare in trasferta contro il San Mauro Nuoto. Una sfida inutile visto l’obiettivo salvezza ottenuto con largo anticipo dagli universitari ma la squadra di coach Francesco Misiti ha comunque onorato l’impegno lasciando anche spazio ai giovani.

La sfida alla piscina Scandone si è risolta per 11-7 in favore dei locali ancora in lotta per un buon piazzamento ai playoff, l’Unime alla fine ha pagato solo un terzo quarto sfavorevole (6-2) mentre negli altri periodi era stata in lotta con la squadra campana. Tirando le somme, per una squadra che non aveva come obiettivo i playoff, i ragazzi cari al presidente De Francesco chiudono comunque in quinta posizione nel girone 4 appena fuori dalla griglia che portava alla fase successiva.

San Mauro Napoli – Ssd Unime 11-7

Inizio equilibrato, i locali si portano avanti due volte con D’Ambra prima e Monaco dopo, la pareggiano rispondendo colpo su colpo Ianc e Carmignani. Nel secondo quarto in vantaggio per la prima volta l’Unime con la rete di Giacomo Sciabà, Dell’Atti e il solito Monaco rimettono avanti il San Mauro 4-3 a metà gara.

Il terzo quarto è quello che segna la partita, per gli universitari doppietta del capitano Cama, ma il San Mauro dilaga con il tris di Esposito a cui si aggiungono le reti di Monaco, Ventura e Dell’Atti. I partenopei passano a condurre per 10-5 indirizzando il match. Negli ultimi otto minuti l’Unime si toglie lo sfizio di vincere un periodo, alla rete di Monaco per i locali rispondono Cama e Denaro per l’11-7 finale.

Tabellino

San Mauro Nuoto: Caputo, Dell’Atti 2, Muscerino, Carlevalis, Nocerino, Esposito 3, Battaglia, Apicella, D’Ambra 1, D’Agostino, Monaco 4, Ventura 1, Cerbone, Amodio.

Ssd Unime: Caliri, Di Caro, Falsone, Denaro 1, Milana, Albarino, D’Angelo, Sciabà 1, Ianc 1, Carmignani 1, Costa, Cama 3, Gennaro, Bonfato.

Arbitro: Eleonora Di Basolio.

Parziali: 2-2, 2-1, 6-2, 1-2.

Classifica girone 4

Cn Salerno 52

Copral Waterpolo 36

Nuoto 2000 Napoli 34

San Mauro Napoli 34

Unime 26

Nautilus Nuoto Roma 25

Triscelon Etna Sport 22

Cesport Italia 19

Basilicata Nuoto 2000 15

Sc Salerno 0