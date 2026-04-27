Per la Basket School Messina altra impresa in casa e playoff raggiunti

Gli scolari di coach Sidoti piegano al PalaTracuzzi la capolista Matera e chiudono al settimo posto la stagione regolare

La EcoJump Messina Basket School chiude nel migliore dei modi la regular season, superando con autorità la capolista Virtus Matera per 88-73 e blindando il settimo posto nel girone. È il sigillo su una stagione regolare di altissimo profilo: un successo netto, mai realmente in discussione, che certifica la superiorità dei giallorossi e consegna alla squadra di coach Sidoti la prestigiosa sfida playoff contro la Scandone Avellino. Barcellona che riposava in quest’ultimo turno chiude al sesto posto e giocherà anch’essa i playoff contro la Stella Ebk Roma. Successo in trasferta nell’ultima di campionato per Svincolati Milazzo in quel di Bari che grazie ai due punti conquistati si porta in nona posizione, appena fuori dai playoff ma in zona salvezza diretta senza dover passare da un pericoloso playout.

Per la Basket School Messina una vera e propria impresa battendo la capolista del girone Matera, in casa gli uomini di coach Sidoti hanno registrato un cammino semplicemente straordinario: 13 successi su 15 al PalaTracuzzi, un fortino inespugnabile nel quale solo Castellaneta e Barcellona, nel girone d’andata, hanno centrato il colpo esterno. Numeri che raccontano meglio di ogni altra parola la continuità di un gruppo protagonista di una stagione di altissimo livello. Prova corale degli scolari, con Vinciguerra top scorer a quota 20 punti, seguito da Warden (18) e Chakir (doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi).

Basket School Messina – Matera 88-73

Solito quintetto per coach Sidoti con Busco, Vinciguerra, Beltadze, Warden e Chakir. L’avvio è contratto, con Messina imprecisa dalla lunga distanza (0/5 iniziale), ma, dopo la tripla di Ani, le giocate di Vinciguerra danno subito energia. Il primo sorpasso arriva con Chakir dopo rimbalzo offensivo, mentre Beltadze firma un mini-break personale con sei punti consecutivi che vale il 12-6. Nonostante i problemi di falli del georgiano (tre dopo appena 5’), i padroni di casa restano avanti grazie alla solidità di Chakir e alla bomba di Warden. Nel finale di primo quarto, la tripla di Busco e i due canestri consecutivi di Vinciguerra valgono il 24-18.

Nel secondo periodo, dopo un bel canestro di Labovic, Messina prova a scappare: bomba di Warden e Vinciguerra diventa protagonista assoluto con sette punti consecutivi, chiusi da una spettacolare schiacciata, che valgono il +12 (34-22). Sakovic offre minuti di qualità dalla panchina con due canestri, Iannicelli brucia Ani e poi piazza anche la tripla frontale del 43-31, con Matera tenuta a contatto dai liberi e dalle giocate di Zanetti, Mavric e Bischetti. Messina dà la sensazione di avere sempre il controllo della gara e Marinelli chiude bene il primo tempo sul 45-36.

I lucani, già privi di Roberto, devono rinunciare per infortunio anche a Zanetti e Ani. Messina, che già era saldamente avanti, piazza il break decisivo: le triple di Vinciguerra e Lo Iacono aprono un parziale devastante, alimentato anche dalla regia di Marinelli e dalla presenza sotto canestro di Sakovic. Il pubblico del PalaTracuzzi spinge i giallorossi, che volano fino al 65-43 con un break complessivo di 20-7. Warden si iscrive alla festa con due triple, mentre Chakir ritrova il parquet dopo il riposo e con Sakovic che ha già toccato la doppia cifra. Messina gestisce senza affanni il tentativo di rientro ospite, chiudendo il periodo sul 73-56, con Matera tenuta a galla dai 7 punti di Mavric.

Nell’ultimo quarto, i giallorossi chiudono definitivamente i conti: due triple in apertura di Vinciguerra e le giocate di Chakir portano il vantaggio oltre i venti punti (81-58). La difesa resta intensa, Sidoti guida con energia dalla panchina e i giallorossi amministrano senza rischi con Chakir che domina nel pitturato (9 punti nel quarto, con il 4/5 da due) fino al definitivo 88-73 sancito dai liberi di Belgrano e Labovi.

Risultati 30ª giornata

Monopoli – Corato 78-75

Rende – Ragusa 85-88

Molfetta – Mola 85-60

Basket School Messina – Matera 88-73

Brindisi – Castellaneta 79-75

Catanzaro – Reggio Calabria 84-78

Bari – Svincolati Milazzo 65-68

Riposava Barcellona

Classifica girone F

Matera 40

Viola Reggio Calabria 40

Brindisi 40

Ragusa 40

Academy Catanzaro 34

Barcellona 32

Basket School Messina 30

Monopoli 30

Svincolati Milazzo 28

Castellaneta 26

Molfetta 24

Corato 24

Adria Bari 14

Rende 10

Mola 6