Tennis Coppa delle Province, Messina chiude al terzo posto nella Macroarea Centro-Sud

Al Ct Vela Messina trionfa Cosenza, gli under 10 peloritani vincono la finalina contro Lecce

MESSINA – Si è conclusa con il successo della rappresentativa di Cosenza l’edizione 2026 della fase Macroarea Centro Sud della Coppa della Province, manifestazione riservata ai giovani under 10 (nati dal 2016 al 2018) che si è svolta nello scorso week end sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis e Vela.

La delegazione calabrese nella gara di semifinale, disputata sabato, ha sconfitto i padroni di casa di Messina con il punteggio di 29-25 (oltre ai nove incontri di tennis, sei di singolare e tre di doppio, erano in programma prove di atletica che davano lo stesso punteggio), mentre Caserta ha avuto la meglio di Lecce per 28 a 26.

Nella giornata decisiva, Cosenza ha superato Caserta per 30-24, mentre Messina, guidata dai capitani Carmelo Arasi e Fabio Branca, ha battuto Lecce per 31 a 23. Sarà, dunque, Cosenza a disputare la fase finale della Coppa delle Province che si svolgerà a Brallo nel mese di giugno. Finisce qui l’avventura per Messina che non è riuscita a ripetersi.