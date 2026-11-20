La prima giornata vedrà le due siciliane di pallanuoto del girone 4 in Serie B di fronte sabato ore 15 alla Cittadella Sportiva Universitaria

MESSINA – Esordio in casa per l’Ssd UniMe di pallanuoto. Sabato pomeriggio alle ore 15 alla piscina della Cittadella arriva, per la prima giornata del girone 4, la Copral Waterpolo. Subito derby siciliano dunque tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposto. I peloritani si sono salvati ampiamente in anticipo lo scorso anno ma quest’anno puntano a fare un campionato di crescita coi giovani e l’obiettivo sarà mantenere la categoria. Gli etnei invece dopo aver perso la finale playoff promozione ci riprovano e si sono attrezzati ulteriormente e saranno una delle candidate alla promozione in Serie A2.

La formazione a disposizione di coach Francesco Misiti sarà bene o male la stessa dello scorso anno condita di atleti messinesi e universitari. Mancheranno all’appello lo straniero, lo scorso anno c’era Ianc Petru, e non è nelle intenzioni della società sostituirlo, e lascia anche Claudio Geloso, atleta palermitano di esperienza. In mezzo ai vari Cama, Vinci e D’Angelo ritornerà però Samuele Longo, unica eccezione in un roster di giallorossi e l’allenatore svela anche che ci saranno diversi Under15 che non saranno solo convocati per fare numero in panchina ma minutaggio in vasca.

Misiti: “Lotteremo per salvarci”

Queste le parole alla vigilia dell’esordio di Misiti: “Per quanto riguarda l’esordio di sabato dico che la Copral Waterpolo era forte già lo scorso anno e quest’anno si sono rafforzati ulteriormente. Sarà ancora più marcata la nostra impronta di messinesi in prima squadra, salvo Longo che riabbracciamo dopo due anni e che con noi si era trovato bene. Io non mi nascondo e dico che il nostro obiettivo sarà salvarci, ci sono tre squadre di vertice penso alla Copral, San Mauro, Nuoto 2000 Napoli, altre le dobbiamo ancora scoprire e magari tra loro, penso a Bari e Cosenza troveremo quelle con cui lotteremo per salvarci”.