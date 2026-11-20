Appuntamenti in città e nelle aree verdi, con focus su nuovo Regolamento del verde, bambini e cerimonia all'Agorà dello Stretto

Sabato 21 novembre le Associazioni Ambientaliste Legambiente Circolo dei Peloritani, Wwf Sicilia Nord Orientale, Lipu Sicilia, Articolo 9, Associazione Serapide, Agesci Zona dello Stretto, gli scout del Cngei, Co.N.Al.P.A. Messina “Graziella Campagna”, Cia Confederazione Italiana Agricoltori, Isde – Associazione Medici Per L’Ambiente, Parco Ecologico San Jachiddu e il Comitato Non Sono Indifferente hanno organizzato a Messina con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale la Festa degli Alberi. Non una ricorrenza simbolica ma un evento che possa coinvolgere tutta la cittadinanza con varie iniziative.

Origini della giornata e patrocini

La Giornata Nazionale degli Alberi si celebra in tutta Italia il 21 novembre di ogni anno. Istituita formalmente con la Legge n. 10 del 2013, ha l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo.

Si festeggia in questa data per ricordare che il 21 novembre del 1872 il Governatore dello Stato del Nebraska decise di dedicare un giorno l’anno alla piantagione di alberi, che fu chiamato “The Arbor Day”.

In Italia la prima “Festa degli alberi” risale al 1898, promossa dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli.

Hanno dato all’evento il loro patrocinio l’Orto Botanico di Messina Pietro Castelli, il Collegio degli Agrotecnici e il Collegio degli Agrotecnici Laureati di Messina, l’Ordine degli Agronomi e l’Azienda Forestale di Messina, Servizio per lo sviluppo rurale Territorio della Città di Messina.

Circoscrizioni, vivai e scuole

Ciascuna delle 7 Circoscrizioni di Messina, sabato 21 novembre, metterà a dimora alcuni alberi in una nuova area verde che, come è stato fatto in Piazza Castronovo nella Giornata degli Alberi del 1955, rimarrà alla cittadinanza negli anni avvenire.

Tante iniziative organizzate dalle scuole. Tra le altre, una visita guidata al Parco Ecologico S. Jachiddu, che gestisce e tutela lo storico Forte San Jachiddu e il parco Ecologico e una visita alle librerie cittadine che hanno aderito alla Festa degli alberi 2026 e che dedicheranno una vetrina all’evento.

Le maestre delle scuole elementari hanno fatto eseguire ai bambini dei disegni inerenti gli alberi e la natura. Il miglior disegno di ciascuna scuola competerà con quelli delle altre scuole della Circoscrizione. La valutazione dei disegni sarà demandata a docenti del Liceo artistico e quello prescelto avrà quale premio che alla scuola sia intitolata la nuova area verde della Circoscrizione, citando il nome del bambino.

Per le scuole medie gli organizzatori spiegano il concorso: “Per le scuole medie abbiamo proposto di far scrivere agli studenti le loro proposte a favore dell’ambiente, massimo 2 pagine A4. Le migliori di ogni scuola saranno in gara con quelle delle altre scuole, nell’ambito della Circoscrizione. Questa volta a giudicare saranno le Associazioni Ambientaliste”.

La mattina del 23 novembre le Associazioni Ambientaliste si recheranno in 400 classi delle scuole messinesi per dialogare con i bambini e trasmettere loro perché sia importante “Stare con gli Alberi”. Successivamente gli alunni metteranno a dimora un alberello nel giardino della scuola o in una vicina area verde pubblica, in collaborazione con le Circoscrizioni ed il Corpo Forestale.

Piazza Cairoli, ringraziamenti e valore del verde

Sempre sabato 21 novembre in Piazza Cairoli i volontari di tutte le associazioni, che hanno organizzato l’evento, illustreranno alla cittadinanza le proposte presentate dalle Associazioni Ambientaliste all’Amministrazione Comunale, in merito al nuovo Regolamento del Verde.

In piazza verrà allestita una mostra fotografica sugli alberi secolari di Messina. Gli alberi monumentali sono patrimonio di tutta la cittadinanza.

Le piante per la messa a dimora degli alberelli sono state fornite dai Carabinieri Forestali di Arezzo e dalla Forestale di Messina.

Sul ruolo degli alberi, le associazioni promotrici richiamano l’attenzione dei cittadini: “Rammentiamo che gli alberi di alto fusto ci donano l’aria che respiriamo, sono patrimonio di tutta la comunità, contribuiscono ad evitare frane e dissesti geologici e assorbono gli inquinanti. In estate diminuiscono di almeno 10 gradi la temperatura, sono l’habitat naturale per uccelli ed altri animali e sono sicuramente un bene paesaggistico da preservare”.

Gli alberelli che saranno messi a dimora sono dedicati ai bambini nati nel 2026, con la speranza che vivano in un mondo di pace.

Cerimonia all’Agorà dello Stretto

Sabato 21 novembre, alle ore 11, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, all’Agorà dello Stretto si terrà la cerimonia commemorativa con la messa a dimora di un albero nell’ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi”, promosso dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma in collaborazione con Fondazione AlberItalia ETS, per celebrare il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Messina è stata selezionata tra i 75 luoghi simbolici dell’iniziativa per i suoi storici legami con la Germania. La cerimonia, che si svolgerà nel parco urbano dell’ex Fiera, è realizzata in collaborazione con il Comune di Messina e Messinaservizi Bene Comune, che curerà anche la messa a dimora dell’albero.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Federico Basile, il Console Onorario della Repubblica Federale di Germania, Nunzio Turiaco, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, l’assessora alle Politiche ambientali Liana Cannata, il presidente di Messinaservizi Bene Comune Vincenzo Ciraolo, e il direttore generale Salvo Puccio.