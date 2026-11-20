Il gruppo Scurria sindaco chiede la convocazione di una commissione ad hoc sul tema dei fondi FNA 2026, su scuole e assistenti Asacom

MESSINA – Il gruppo “Scurria sindaco – Partecipazione” ha chiesto alla presidente della settima commissione consiliare Antonella Feminò di organizzare una seduta sul tema della disabilità. Al centro della richiesta due diversi aspetti. Da una parte i patti di servizio. I consiglieri Marcello Scurria, Pippo Capurro e Simona Contestabile chiedono di esaminare la questione legata alle risorse FNA (Fondo non autosufficienze) 2026, per capire come si stia muovendo il Comune di Messina, che ha predisposto un documento proprio e non usato quello regionale.

E dall’altra, invece, la richiesta di una mappatura “della situazione della disabilità grave nelle scuole primarie e secondarie del territorio comunale, da effettuare scuola per scuola. Nel contempo si intende conoscere il numero di assistenti Asacom di cui si avvale Messina Social City e che garantiscono ogni giorno il servizio negli istituti scolastici”. Per il gruppo, oltre all’assessora alle Politiche sociali, al dipartimento, a Messina Social City e al provveditorato, andrebbero invitati le associazioni Nati per la Vita, Il Volo e Bambini Speciali, oltre a “Diritti in movimento”, un movimento spontaneo di cittadini.