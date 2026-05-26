L’Unime del nuoto ancora protagonista nel panorama siciliano e nazionale

Fioccano i pass nazionali validi anche per il SetteColli, svelati i sedici nomi convocati in Rappresentativa Sicilia tra cui figurano cinque atleti della zona dello Stretto

La Ssd UniMe continua a portare in alto il nome di Messina nel panorama siciliano ed nazionale del nuoto. Come detto dal presidente De Francesco presentando il recente Trofeo Piskeo “il settore natatorio è il nostro fiore all’occhiello” e così si conferma. Proprio dal recente Memorial Mirko Laganà arrivano conferma sulla qualità del lavoro svolto dal responsabile tecnico Diego Santoro.

Pass nazionali dal Piskeo

Nelle gare di sabato e domenica scorsa, proprio alla Cittadella Universitaria, sono arrivati dei pass per le prossime gare nazionali. Emma Arcudi si qualifica nei 100 stile libero, e ha già i tempi per gareggiare anche nei 50 e 100 farfalla, come la compagna Sabrina Ferrara, Silvia Raffa ancora sotto i tempi limite nelle tre distanze a rana, si aggiunge alla spedizione romana anche Giorgia Iaria che grazie ad un gran tempo nei 100 farfalla stacca il pass per il campionato di categoria Seniores che le vale anche il pass per il prestigioso SetteColli.

I convocati in Rappresentativa Fin Sicilia

Non finiscono qui le buone notizie per le nuotatrici universitarie che sono state convocate anche nella Rappresentativa Siciliana per prendere parte al Trofeo Italo Nicoletti del primo weekend di giugno. La convocazione ad opera di Diego Santoro, in questo caso coordinatore tecnico incaricato dal comitato regionale, è avvenuto in virtù dei piazzamenti realizzati ai Criteria Nazionali Giovanili o dei posizionamenti tramite tempi fatti registrare in precedenza per la graduatoria.

Hanno così trovato spazio tra un élitè di soli sedici nuotatori Emma Arcudi, Sabrina Ferrara e Silvia Raffa. In teoria sarebbe dovuto essere della spedizione a Riccione anche Cristian Molonia, impegnato nel campionato italiano di fondo qualche giorno prima e quindi per scelta tecnica non rientrerà nella selezione Juniores. Infine Anita Delia e Carola Costarella sono tra le riserve nella categorie Juniores donne. Altra presenza messinese in rappresentativa per Gabriele Molonia, cresciuto nell’Ulysse prima e Unime poi e ad oggi tesserato con La Fenice.