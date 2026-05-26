Il Messina si congratula con Basile: “Serve visione chiara, presto il progetto”

Approfittando della rielezione del sindaco Basile l'Acr Messina manda un messaggio alla città: "Risorse importanti e un impegno concreto"

MESSINA – Il presidente Justin Davis e il vicepresidente Morris Pagniello, a nome dell’Acr Messina 1900, desiderano rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro al sindaco Federico Basile, riconfermato alla guida della città, e a tutta la nuova amministrazione comunale.

L’importanza dello sport a Messina

Questo il messaggio sui social della società: “Messina ha bisogno di una visione chiara sullo sport. Per troppi anni il tema degli impianti sportivi e delle politiche per lo sport è rimasto ai margini dell’agenda cittadina: ci auguriamo che questo nuovo mandato lo riporti finalmente al centro dell’attenzione, come merita una comunità che ha nello sport una parte importante della propria identità. L’Acr Messina è molto più di un risultato sportivo. È un punto di riferimento per i giovani, un presidio di aggregazione e di crescita, un simbolo capace di unire la città attorno a un colore e a un’idea comune. Una società di calcio sana è un patrimonio collettivo: tiene insieme una comunità, dà spazio ai ragazzi, racconta Messina nel resto d’Italia”.

La promessa di rialzarsi e programmare

In conclusione delineati i prossimi passi della società: “Da parte nostra – prosegue la nota – l’Acr Messina farà la propria parte. Siamo pronti, dopo una caduta, a rialzarci e a prendere nuovo slancio, mettendo in campo risorse importanti e un impegno concreto perché questo percorso diventi realtà, in spirito di piena collaborazione con le istituzioni. Nei prossimi giorni presenteremo alla città il progetto Acr Messina: una visione di lungo periodo per il club e per il legame con la sua gente”.