L'Unime del nuoto brilla alla Coppa Caduti di Brema - Tempostretto

La formazione universitaria si conferma ai vertici del nuoto siciliano. Quarta la rappresentativa femminile, sul podio terza quella maschile

PATERNÒ – L’ultima gara dell’anno a Paternò ha visto le squadre siciliane impegnate nella fase regionale della Coppa Caduti di Brema. In parole povere si tratta dello scudetto del nuoto, ogni società partecipa con un solo atleta alle diverse gare e il crono realizzato equivale ad un punteggio già prestabilito. La somma di questi punti va a comporre poi la classifica italiana per squadre separando il settore femminile da quello maschile.

Per ovvi motivi è difficile che una società siciliana possa vincere lo scudetto al cospetto di formazioni del centro e nord Italia decisamente più attrezzate, ma la classifica della Coppa Brema restituisce comunque la cartina tornasole del movimento siciliano e le gerarchie. Intanto non tutte le squadre si presentano perché magari non sono competitive in tutte le gare, a Paternò quest’anno ad esempio l’Unime era l’unica formazione messinese sulle 12 al femminile e le 14 al maschile.

Buoni risultati per gli universitari

Gli atleti allenati da Diego Santoro e il suo staff si sono confermati nelle prime posizioni a livello regionale. Le ragazze hanno chiuso in quarta posizione a 8738 punti, dietro le palermitane Mimmo Ferrito e Nadir, e la terza la catanese Poseidon davanti di appena 100 punti (8841). Tra loro si segnala ancora un pass per i Criteria Nazionali Giovanili di Emma Arcudi, il settimo nei 200 misti, mentre la nuotatrice reggina va ancora sotto il limite nei 100 stile libero sia in gara singola che nella prima frazione della staffetta.

Al maschile arriva il piazzamento sul podio con l’Unime terza con 9460 punti, anche in questo caso la Mimmo Ferrito che precede davvero di un’inezia in classifica con 9487 punti. Decisamente più isolata in prima posizione la Poseidon che si impone con 10346 punti. Al maschile tra le file peloritane segnaliamo le prestazioni di Antonio Bavastrelli, ultimamente apparso molto in forma. Il messinese ha nuotato i 400 e i 1500 stile libero, terminando rispettivamente primo e secondo, ma soprattutto ha realizzato due crono che gli sono valsi la seconda e terza miglior prestazione tabellare in tutta la Sicilia. Ovvero i suoi tempi, al di là dei piazzamenti finali, hanno fruttato due dei tre migliori punteggi individuali ottenuti in Sicilia, sopra i 700 punti.

