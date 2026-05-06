Bonafoni a Messina per Antonella Russo: focus su sociale, rigenerazione e sostegno alle fragilità

In città la coordinatrice della segreteria nazionale e responsabile Nazionale per Terzo Settore del Partito Democratico

Il mondo del sociale e le opportunità di rigenerazione urbana sono stati i temi al centro del partecipatissimo incontro svoltosi nel tardo pomeriggio di ieri, nell’area dell’Hub di comunità di Maregrosso, tra la candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo e Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale e responsabile Nazionale per Terzo Settore del Partito Democratico.

Un momento di dialogo e partecipazione che ha posto al centro le emergenze sociali del territorio, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Durante l’incontro è stata ribadita la necessità di un cambio di passo concreto, fondato su programmi strutturati e interventi mirati e non sulla realizzazione di nuovi quartieri ghetto, come nel caso di Bisconte e del risanamento del Rione Taormina.

Ha moderato e articolato l’incontro la prof.ssa Anna Maria Passaseo, Assessora designata al Welfare, ai Diritti Sociali e alla Lotta alle Marginalità nella squadra di governo della città di Antonella Russo.

«Al centro della nostra proposta politica, dunque, una visione inclusiva della città, capace di coniugare sviluppo urbano e coesione sociale, con il coinvolgimento attivo del Terzo Settore come motore di cambiamento e presidio di prossimità», ha sottolineato Antonella Russo.

L’area interessata dall’incontro è stata protagonisti del progetto Capacity, per una rigenerazione urbana reale e inclusiva. «Qui è stata creata una realtà di housing sociale: laddove c’erano baracche adesso, grazie al lavoro incessante delle associazioni del Terzo settore che si sono occupate di questo progetto, esiste un esempio virtuoso di rigenerazione urbana», ha sottolineato la candidata sindaca del centrosinistra.

«Abbiamo fortemente voluto qui questo incontro per mandare un messaggio chiaro: Messina è una città che può riscattare la propria dignità. La lotta alle disuguaglianze sociali passa proprio dalla costruzione della cura delle nostre comunità», ha aggiunto Marta Bonafoni, anche responsabile nazionale per il Terzo Settore del Partito Democratico.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di ascolto e costruzione partecipata del programma elettorale di Antonella Russo, che punta a rilanciare Messina attraverso politiche sociali efficaci, interventi di riqualificazione e un’attenzione costante alle periferie e alle vulnerabilità.



«Mentre le altre forze politiche in campo si occupano di mostrare gomitoli di lana e di parlare in maniera autoreferenziale accusandosi e negandosi confronti a vicenda, noi parliamo ai cittadini con un’attenzione reale alle periferie e alle vulnerabilità della nostra città», ha concluso Antonella Russo.