L’Unime del nuoto sugli scudi in trasferta a Comiso e Torino

I fondisti hanno conquistato il terzo posto ai campionati regionali, record e pass per i campionati italiani dallo Swim-To

MESSINA – Entra nel vivo la stagione del nuoto e l’Unime si sta preparando al meglio. Nel fine settimana da poco passato gli universitari hanno preso parte a due importanti appuntamenti. Un gruppo ha conquistato il terzo posto di società al campionato regionale di fondo che si è svolto a Comiso. L’Unime ha raccolto 90 punti attestandosi al terzo posto dietro la corazzata palermitana Mimmo Ferrito e gli specialisti ennesi del fondo La Fenice.

L’altro gruppo invece è andata a Torino per un importante trofeo nazionale “Swim-To” dove a brillare è stata ancora una volta Emma Arcudi che ha vinto un oro nei 50 farfalla e soprattutto ha realizzato diversi nuovi record regionali alcuni di questi anche a livello assoluto. Le prestazioni del gruppo allenato dal tecnico Diego Santoro sono già di ottimo livello ma gli atleti non sono ancora al 100% perché la preparazione mira ad avere il picco ai campionati nazionali in primavera.

I risultati del fondo a Comiso

Alla Piscina del Sole di Comiso sale sul gradito più alto del podio Alessandro Barbaro che vince i 3km Ragazzi III anno laureandosi campione regionale. Un argento sempre nella categoria Ragazzi I-II anno arriva per Cristian Molonia. Ancora un Molonia, Gabriele, ottiene il bronzo nella 5 km Juniores, rompendo un possibile podio con tre nuotatori che la scorsa estate sono stati convocati nella nazionale giovanile di fondo. Ultima medaglia dalla Ragazza, primo anno, Anita Delia nella 3km.

Per loro e anche altri compagni piazzati c’è la possibilità di gareggiare ai campionati italiani di fondo in programma l’11 e il 12 marzo. Bisognerà attendere i campionati regionali di tutta Italia e stilare le graduatorie, infatti si qualificano i primi 30 tempi per anno di nascita, da quest’anno invece non ci saranno gare nazionali per Cadetti e Seniores.

Sempre a Comiso impegnata anche la Swimbu che ottiene l’oro e l’argento rispettivamente con Giorgia Di Mario e Sofia Perdichizzi nella 5 km Assolute. La società del tecnico Simone Zappia chiude al quarto posto in tutta la Sicilia con 47 punti.

Medaglie e pass da Torino

Continua a sorprendere in questo inizio di stagione Emma Arcudi, la classe 2009 reggina che nuota per l’Unime ha fatto registrare tre nuovi record regionali a Torino. I primi due in vasca da 25 metri nei 50 farfalla, che vale il primato non solo della sua categoria ma anche delle due superiori Cadette e Seniores, e nei 100 farfalla nella sola categoria Juniores e lo toglie alla compagna Giorgia Iaria. L’altro record arriva dalla finale in vasca da 50 metri, dove Arcudi vince l’oro, nei 50 farfalla in 28″12 anche in questo caso il record vale sia per la categoria Juniores che per una superiora, quella Cadetta.

Riguardo ai pass staccati per i campionati italiani si aggiunge al gruppo degli universitari Giorgia Iaria che nuota sotto il tempo limite nei 100 farfalla Cadette. Buone prestazioni anche per Giovanni Truglio e Dario Ripepi che sfiorano il pass rispettivamente nei 50 e 100 stile libero e nei 50 stile libero. Sotto il limite in diverse gare Arcudi e Ferrara che però hanno già da tempo i pass. Pass già certi per il campionato italiano di categoria in vasca lunga dell’estate per Emma Arcudi che stacca il pass nelle gare in cui fa finale: 50 e 100 farfalla.