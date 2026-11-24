Da Reggio Calabria fatti segnare anche tre nuovi record regionali siciliani per i grigio azzurri

Nel fine settimana da poco trascorso la società peloritana, condita ormai da anni da molti atleti calabresi, ha preso parte al V Trofeo Anassilao che si è svolto a Reggio Calabria sabato e domenica. La squadra del direttore tecnico Diego Santoro ha quasi triplicato la concorrenza chiudendo prima davanti a Kairos Nuoto Lamezia e Calabria Swim Race. In classifica tra le formazioni peloritane entra anche Ulysse Messina al nono posto.

Un buon bottino per i grigio azzurri che conquistano oltre alle medaglie e piazzamenti ben tre record regionali con Emma Arcudi nei 50 dorso Cadette in 28″65 e le due staffette 4×100 stile libero (3’49″86) con Giada Marchese, Sabrina Ferrara, Aurora Furci e Emma Arcudi e la mista (4’10″20) con in acqua Marchese, Raffa, Ferrara, Arcudi nell’immagine in evidenza. Nuovi pass per i Criteria Nazionali Giovanili di Riccione: Emma Arcudi 50 e 100 farfalla, 50 dorso e 100 stile libero, Sabrina Ferrara nei 50 e 100 farfalla, Silvia Raffa nei 100 e 200 rana, Domenico Pennestrì nei 100 farfalla.