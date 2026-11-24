Prima della fine dell'anno momento decisivo per i biancoscudati

MESSINA – Il pareggio del Messina in quel di Giarre arriva proprio prima di un momento che potremmo definire spartiacque per il Messina. Si gioca la semifinale in Coppa Eccellenza Sicilia, una sorta di finale nel girone B contro l’Acireale e in mezzo si disputerà anche la sfida di campionato, in casa al Celeste, contro gli acesi in programma per domenica 29 novembre. In un campionato sin qui da imbattuta una caduta in questi impegni potrebbe pregiudicare il cammino, per quanto riguarda la Coppa, ma anche incrinare sicurezze e narrazioni fatte sulla squadra e come raggiungere l’obiettivo promozione.

In mezzo ci sarà, tra due domeniche il 6 dicembre, anche la trasferta in quel di Viagrande, che seppur tra le tre sfide con l’Acireale, a cui va comunque prestata attenzione perché metterà in palio comunque tre punti. In tutto ciò, fuori dal campo, coinciderà con la sfida di ritorno contro l’Acireale il prossimo 9 dicembre anche la data del ricorso presentato dal Messina riguardo ai venti punti di penalizzazione inflitti dal tribunale federale per questione antecedenti la gestione della Racing City Group. Insomma la migliore delle ipotesi sarebbe passare il turno in Coppa, vincere in campionato e vedersi restituiti se non tutti almeno parte dei punti. Al contrario la stagione del Messina potrebbe subire uno scoraggiamento se qualcosa sui tre fronti (campionato, coppa o tribunale) non andasse come sperato.

L’avversario Acireale

Designati come i rivali per questa stagione anche la Coppa mette di fronte le due formazioni in quella che è la finale del girone B. La squadra granata allenata da quel Foti che nelle ultime settimane, nel corso delle sue conferenze stampa, ha parlato anche del Messina chissà se per mettere le mani avanti o solo per provocare è comunque una squadra che può contare tra le sue file anche sull’ex Messina Gabriele Zerbo che ha giocato nella passata Serie D.

La formazione dell’Acireale fin qui ha ottenuto otto vittorie, pareggiando in trasferta col Palazzolo alla seconda giornata e perdendo col Niscemi in casa alla terza e col lo Scordia nell’ottava giornata di campionato. È il miglior attacco insieme al Messina a quota 25 gol, Mokulu Benjamin Tembé è il miglior marcatore a quota sei reti, segue Cocimano con quattro gol e tre assist.

Immagine in evidenza di Francesco Saya dalla pagina Facebook Acr Messina