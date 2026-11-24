Il caso ripreso dalle telecamere durante il pranzo del 22 novembre

L’episodio è avvenuto durante il servizio del pranzo del 22 novembre al ristorante Sora Sushi. A raccontarlo è la stessa attività con una segnalazione in cui ricostruisce quanto emerso dalle immagini del sistema di videosorveglianza: “Dalla verifica delle registrazioni delle telecamere abbiamo riscontrato che alcune pietanze, tra cui del sushi, sono state avvolte e riposte all’interno di una borsa. Successivamente, le due persone coinvolte hanno lasciato il ristorante senza saldare il conto”.

L’invito a chiarire l’accaduto e a regolarizzare il pagamento

Nella comunicazione diffusa sul caso, il locale ha rivolto un invito diretto alle due persone riprese dalle telecamere affinché si facciano avanti per sistemare la vicenda: “Con questo messaggio desideriamo invitarle a contattarci privatamente o a tornare presso il locale per chiarire l’accaduto e regolarizzare il pagamento. Ci auguriamo di poter risolvere la situazione in modo civile, con correttezza e senso di responsabilità”.