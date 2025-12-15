L’UniMe di pallanuoto debutta in casa superando la Cesport

Nella seconda giornata di campionato di Serie B partita equilibrata alla Cittadella, gli universitari prevalgono per 12-11

MESSINA – La seconda giornata, prima in casa per l’Ssd UniMe di pallanuoto, ha sorriso agli universitari che si sono imposti per 12-11 contro i campani della Cesport Italia. Partita giocata su un equilibrio pressoché totale con la sfida che non ha avuto mai un vero padrone e che i ragazzi di coach Francesco Misiti sono sul finire di quarto quarto sono riusciti, grazie ad una buona organizzazione difensiva, a portare dalla loro parte.

Ssd UniMe – Cesport Italia 12-11

Avvio equilibrato nel primo quarto, la blocca Cama ma la pareggia la Cesport su rigore. Seguono altre due segnature locali una ancora di Cama e un’altra di Milana, e il punteggio è di 3-3. Nel secondo quarto a segno per gli universitari D’Angelo e Cama che confezionano il momentaneo 5-4, la reazione campana però favorita dalle superiorità numeriche li riporta avanti 5-6.

Si cambia lato della vasca e la partita riprende in equilibrio nel terzo quarto quando si segna di più. Quattro volte a segno l’UniMe, due volte Claudio Geloso, D’Angelo e Sciabà, la Cesport però non si fa staccare mai più di una rete e ribattendo colpo su colpo il quarto si chiude in parità sul 9-9.

Negli ultimi otto minuti di partita Geloso rimette i suoi avanti, la Cesport pareggia. Poi ci pensa D’Angelo sfruttando una superiorità per i locali, ma i campani impattano ancora sull’11 pari a due minuti dalla fine. L’UniMe fallisce una superiorità avendo provato ad organizzare l’azione con il time out, ma a 32″ dalla fine ci pensa Milana a buttare dentro la rete della vittoria 12-11. Ultima azione ospite disperata chiamando time out e mandando anche il portiere ad attaccare, però tiene la difesa peloritana.

Tabellino

Ssd UniMe: Caliri, Falsone, Claudio Geloso 3, Denaro, Milana 2, Di Caro, D’Angelo 3, Vinci, Finanze, Mazza, Sciabà 1, Cama 3, Gennaro, Costa.

Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, R Corcione, Perrotta 1, Russo, De Martino 1, C Corcione, D Esposito 1, De Buono 1, Femiano 3, Sciubba 1, A Esposito 2, Torti, Cuomo.

Arbitro: S. Candela.

Parziali: 3-3, 2-3, 4-3, 3-2. Superiorità: 2/7, 4/7. Rigori: 0/0, 3/4.