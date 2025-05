L’UniMe di pallanuoto vince il derby con la Copral e si qualifica ai playoff

La formazione universitaria si impone 15-12 contro la formazione etnea e con due giornate d'anticipo è certa di giocarsi la seconda fase in serie B di pallanuoto

MESSINA – Vittoria fondamentale per l’UniMe in serie B di pallanuoto maschile nella 17ª giornata di campionato. I ragazzi di coach Misiti superano 15-12 la Copral Waterpolo, formazione etnea, e blindano così la qualificazione matematica ai playoff essendo certe di terminare tra le prime quattro del girone 4. Quando mancano ancora due partite da giocare, entrambe nel napoletano per gli universitari, il recupero contro la Cesport alla “Scandone” che segue in classifica il 7 o 9 maggio, e poi l’ultima giornata di campionato in programma il 10 maggio contro il San Mauro alla comunale di Santa Maria Capua Vetere. Nel frattempo la squadra del presidente De Francesco sale a quota 35 punti e attende notizie dalle altre piscine.

Francesco Misiti, allenatore Ssd UniMe: “Questa è una buona squadra che all’andata ci aveva battuto. A noi serviva un punto minimo e ne abbiamo fatti tre, ci godiamo il traguardo raggiunto e guardiamo al piazzamento. Claudio Geloso ci potrà dare una mano, era la sua seconda partita e speravo di dargli più minutaggio oggi ma è uscito per falli. Caliri in porta è la seconda partita che fa ma non ci possiamo lamentare, tutti crescono e penso ci sarà bisogno di tutti, Viola ad esempio ormai sta giocando tanto e crescendo molto”.

Sergio Naccari, dirigente Ssd UniMe: “Siamo contenti perché mai nulla è scontato ma siamo stati sempre in controllo in questa stagione e oggi si ufficializza la nostra posizione. Non siamo per nulla sazi e vogliamo continuare, ci mancano due partite ancora da giocare a Napoli per prepararci al meglio ai playoff. Noi abbiamo una squadra forte che deve far paura a tutti, mi piace sottolineare che questo gruppo lavora con tanti studenti e tanti messinesi, culliamo un sogno ed è giusto avere l’attenzione dell’università e della città. Ultimamente la squadra è in forte crescita, ma andiamo avanti senza montarci la testa, inoltre grande segno di forza e fiducia che il mister li faccia giocare tutti”.

Ssd UniMe – Copral Waterpolo 15-12

Iniziano bene la partita i locali, in porta c’è Caliri e non Di Mauro ancora con la mano fasciata, gli universitari si portano avanti grazie alle reti di Diego Geloso e il contropiede ben finalizzato da Longo. Sul 2-0 si sblocca la Copral che va a segno in superiorità con Arena, inizia un batti a ribatti nella prima frazione che vedrà segnare Lupeji e Giacoppo per i padroni di casa e Fiorito, doppietta, e Ferlito per gli ospiti con la prima frazione che si interrompe sul 4-4.

Ad inizio secondo quarto gli ospiti per la prima volta in vantaggio sfruttando la superiorità con Fiorito, pareggia Longo su rigore e poi Viola in superiorità e Lupeji ridanno slancio agli universitari sul 7-5. La replica ospite con Impelizzeri, poi Geloso fa andare i suoi al riposo lungo sull’8-6.

Nel terzo ancora tanti gol da una parte e dall’altra ma l’Unime riesce ad allungare. Apre Arena, risponde Lupeji in superiorità. Longo ancora a segno, Fiorino prova a tenere i suoi in scia su rigore, risponde ancora Longo sempre dai cinque metri (11-8), Szabo e Ferlito in superiorità per gli etnei, cambia portiere Misiti e manda dentro Di Mauro. In attacco altro rigore di Longo, poi Viola e Giacoppo in superiorità allo scadere (14-10).

Ad inizio quarto parziale la formazione catanese perde Mannino espulso, l’Unime controlla e subisce la rete di Arena, Geloso mette il quindicesimo, poi nel finale ultima rete di giornata di Fiorito per il 15-12.

Tabellino

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 5, Lupeji 3, Viola 2, D’Angelo, Giacoppo 2, Diego Geloso 3, Bonansinga, Milana, Claudio Geloso, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Copral Waterpolo: Ricci, Caramagno, Impellizzeri 1, Strano, Szabo 1, Privitera, Arena 3, Bellecci, Torrisi, Ferlito 2, Zummo, Fiorito 5, Mannino, Camuto.

Allenatore: Manlio Mentesana.

Arbitro: Alessio Acierno di Siracusa.

Parziali: 4-4, 4-2, 6-4, 1-2. Superiorità: 5/10, 6/13. Rigori: 3/4, 1/1.