L’Unime tra primati e punteggi monstre alla Coppa Caduti di Brema

Domenica a Catania la fase siciliane dello scudetto del nuoto, la formazione universitaria prima nel settore femminile e seconda in quello maschile

Una grande prova quella del gruppo universitario di scena alla piscina Nesima in vasca corta. Nella fase regionale della Coppa Caduti di Brema, la competizione che successivamente terminate tutte le fasi regionali assegnerà lo scudetto del nuoto, la Ssd UniMe ha migliorato i propri punteggi rispetto allo scorso anno ed ha terminato al primo posto in Sicilia nel settore femminile con 9908 punti, mentre si è piazzata seconda nel settore maschile con 9932.

La quota rosa della formazione universitaria ha inoltre fatto segnare due nuovi record regionali nelle prove a squadra. Nella staffetta 4×100 stile libero Costarella, Ferrara, Iaria e Arcudi hanno nuotato in 3’53″41, è il nuovo record Cadette e Seniores migliorato dalle stesse ragazze dell’UniMe. Il secondo record arriva nella staffetta 4×100 mista con Arcudi a dorso, Raffa a rana, Iaria a farfalla e Ferrara a stile libero, le quattro hanno chiuso in 4’15″18 togliendo il record assoluto alla Mimmo Ferrito e quello Cadette alle Sicilia Nuoto.

Pass nazionali e migliori prestazioni

La parentesi della Coppa Brema è stata anche utile per limare i personali e in alcuni casi staccare i pass per i Criteria Nazionali Giovanili. In quest’occasione Carola Costarella stacca il pass nei 50 stile libero, le compagne Raffa nei 100 e 200 rana, Arcudi nei 100 stile libero e Ferrara nei 100 farfalla che già li avevano nuotano ancora sotto il limite dimostrando un ottimo stato di forma.

Tra i messinesi presenti a Nesima buone prestazioni, anche nelle gare lunghe 800 e 1500 stile libero, da parte di Antonio Bavastrelli (Unime) che fa segnare il miglior tempo della giornata nella distanza più lunga e nei 400 stile libero, per Sofia Perdichizzi (Swimblu) primo crono di giornata nei 200 e 800 stile libero, la compagna Giorgia Di Mario miglior prestazione nei 1500 stile libero, bene nella rana infine Alessandro Cardillo sempre tra i mamertini sia sui 100 che i 200 metri.