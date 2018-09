Celebrati a Forlì i funerali del sergente maggiore Valerio Canzio

Sono stati celebrati nell'abbazia di San Mercurial a Forlì i funerali del sergente maggiore Valerio Canzo, 39 anni, di Barcellona pozzo di Gotti.

Il militare, in servizio presso il 66° Reggimento fanteria aeromobile “Friuli”, è rimasto vittima di un incidente stradale sull’autostrada A4 tra Meolo e San Donà di Piave, in direzione Trieste. Oltre a Canzio è morto anche anche il Caporal Maggiore Capo, Rocco Rilievi. Secondo la ricostruzione dei Vigili del fuoco, un furgone e una Panda dell’Esercito si sono scontrati e il furgone si è capovolto, adagiandosi contro il guard rail. Oltre ai due militari morti, un altro collega é rimasto ferito.

L'incidente ha colpito la cittadina del Longiano, dove la famiglia abita, in via Stretto I Bartolella era molto conosciuto in città. Il papà di Valerio, deceduto a sua volta nel 2013, era un poliziotto ed aveva prestato servizio nella polizia stradale. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha espresso “a nome suo e delle Forze Armate, sentito cordoglio” per la morte dei due militari.