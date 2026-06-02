Elezioni a Messina, proclamati 4 presidenti dei Quartieri su 7

Ecco chi comporrà una parte delle nuove Circoscrizioni dopo le amministrative. E si attende l'ufficialità per avere un quadro definitivo in tutte le Municipalità

MESSINA – L’eccezione è Davide Siracusano al II Quartiere. Unico eletto tra i presidenti uscenti e del centrodestra. Coalizione che avrà anche la maggioranza in Consiglio: altra eccezione. Per il resto, sei presidenti dei Quartieri su sette vanno a Sud chiama Nord, che dovrebbe pure prevalere in quasi tutti i Consigli. Il successo comunale di Federico Basile sindaco e delle liste al 57.16% è dunque confermato anche nelle Circoscrizioni, anche se ancora una parte dei dati risultano ufficiosi. Sono stati infatti proclamati i presidenti eletti solo in quattro Circoscrizioni su sette e solo alcuni consiglieri.

Ecco i presidenti: Vincenzo Messina (I Circoscrizione), Davide Siracusano (II Circoscrizione), Natale Cucè (III Circoscrizione), Renato Coletta (IV Circoscrizione), Beatrice Belfiore (V Circoscrizione), Sacha Cardile (VI Circoscrizione) e Ninni Caprì (VII Circoscrizione).

Gli eletti, maggioranza al centrodestra nella II

Alla I Municipalità è stato proclamato il neo presidente Enzo Messina (Sud chiama Nord) con 5.719 preferenze, Alessandro Costa (centrodestra ed ex ScN) 3.183 voti, Giovanni Bonfiglio (centrosinistra) con 1.951 preferenze. 5 seggi dovrebbero andare a Sud chiama Nord, tre al centrodestra e uno al centrosinistra. In Consiglio ci saranno Alfredo Manganaro (Basile sindaco di Messina), Francesco D’Urso (Messina presidente), Tommaso Amato (Sud chiama Nord), Francesca Scopelliti (De Luca sindaco di Sicilia), Giovanni Silipigni (Basile sindaco di Messina), Mario Crottogini (Popolari e Autonomisti Grande Sicilia), Domenico Cassisi (Costa presidente), Alessandro Costa (miglior candidato presidente non eletto) e Domenico Allone (Partito democratico).

Come abbiamo già sottolineato, nella II Circoscrizione a essere proclamato presidente è stato Davide Siracusano (nella foto in evidenza), che con 7.363 voti ha superato Domenico Raffa (ScN), con 4.810 preferenze, e Francesco Carabellò (centrosinistra) con 1.827 voti. E sono stati proclamati consiglieri, come coalizione di centrodestra in maggioranza, Salvatore Lanfranchi e Giuseppe Crimi (Popolari e Autonomisti), Giovanni Danzi (Fratelli d’Italia), Antonio Ventra (Scurria Sindaco) e Salvatore Saraceno (Noi del Secondo Quartiere). All’opposizione Antonina Scaramuzzino (Sud chiama Nord), Alessandro Arena (Basile sindaco) e Domenico Raffa (ScN). Quest’ultimo miglior candidato presidente non eletto. Un seggio va pure al centrosinistra: Giuseppe Cardia (Partito democratico).

Al III Quartiere il neo presidente Lino Cucè (Sud chiama Nord) dovrebbe avere la maggioranza di ScN con 5 seggi.

Alla IV Municipalità Renato Coletta (Sud chiama Nord) ha ottenuto 9735 voti e ha preso il 49 per cento, Cucinotta (centrodestra) il 29% e Cannavò (centrosinistra) il 22%. La coalizione di ScN 8576 voti e il 50,21%, con 5 seggi assegnati. Il 28,96% la coalizione di centrodestra, con due seggi. Il 20,83% il centrosinistra, con due seggi. Questa è l’ipotesi ma si attendono conferme.

Al V Quartiere Beatrice Belfiore (Sud chiama Nord) ha avuto 8.447 voti, con il 42,68%; l’uscente Raffaele Verso 7.567 voti con il 38,23%; Pippo Picciotto (centrosinistra) 3.779 voti con il 19,09%. L’ipotesi è che in Consiglio ci sia equilibrio, quasi un “pareggio”, tra Sud chiama Nord e centrodestra.

Alla VI Circoscrizione proclamati il presidente Sacha Cardile (Sud chiama Nord) e ora anche il Consiglio. Per Sud chiama Nord, i consiglieri eletti sono Francesca Mancuso (Cardile presidente), Massimo Costanzo (ScN), Alessio Pannuccio (De Luca sindaco di Sicilia), Antonino Biancuzzo (Basile sindaco di Messina). Nelle file del centrodestra Maurizio Mangraviti (Autonomi e Popolari), Maddalena Bonanno (Scurria sindaco), Francesco Tomasello (Scandurra presidente) e Salvatore Scandurra (miglior candidato perdente). Per il centrosinistra, Antonio Lambraio (Partito democratico).

Per la VII Municipalità, il neo presidente è Ninni Caprì (ScN), eletto con 1.596 voti. Segue l’ex presidente del VI Francesco Pagano (centrodestra) con 1.482 voti e Salvatore Grosso (centrosinistra) con 1.319 preferenze. Con Caprì, faranno parte del Consiglio Francesco Perrone (Caprì presidente), Antonio Curcio (Sud chiama Nord per Messina Basile), Valentino Ammendolia (Basile sindaco di Messina) in area Sud chiama Nord. Per il centrodestra il miglior candidato perdente Francesco Pagano , Domenico Fornaro (Pagano presidente), Santi Previti (Pagano presidente) e Giuseppe La Scala (Popolari – Autonomisti). Per il centrosinistra Mario Biancuzzo (Pd) e Giovanni Francesco Russo (Rete dei Casali).

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