Mafia barcellonese, confiscati beni per 65mila euro

Operazione antimafia dei carabinieri del Raggruppamento operativo speciale

MESSINA – I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros), con il supporto del Comando provinciale di Messina, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni emesso dal Tribunale di Messina – Sezione misure di prevenzione. Il provvedimento, richiesto dalla locale Procura distrettuale antimafia, ha riguardato un appartenente alla famiglia mafiosa “barcellonese”, operante a Barcellona Pozzo di Gotto e sulla fascia tirrenica della provincia messinese.

Gli accertamenti patrimoniali svolti dai carabinieri del Ros hanno permesso di documentare l’uomo, già arrestato nell’ambito dell’operazione “Gotha IV” condotta sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Messina, avesse accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari.

Nel 2017, il proposto era stato condannato in via definitiva a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, estorsione e trasferimento fraudolento di valori, per fatti commessi tra il 2002 e il 2013 all’interno del clan “dei barcellonesi”, riconducibile a Cosa nostra siciliana. La confisca ha riguardato 2 immobili: un’abitazione di tipo civile e un locale adibito a deposito/magazzino, per un valore complessivo stimato in oltre 65.000 euro.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata condotta dall’Arma dei Carabinieri nel distretto di Messina, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.È importante sottolineare che il provvedimento di confisca può essere modificato o annullato attraverso i mezzi di impugnazione ordinari, e che i successivi gradi di giudizio, sempre nel contraddittorio fra accusa e difesa, possono anche concludersi con l’esclusione di qualsiasi forma di responsabilità e la restituzione dei beni agli aventi diritto.