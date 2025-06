Mafia dei pascoli su terreni dell’Istituto per Ciechi, misura per 2 allevatori di Tortorici

Sconfinavano col bestiame sulle aree che imprenditori agricoli di Caronia affittavano regolarmente

Patti – Hanno l’obbligo di soggiorno per estorsione e pascolo abusivo i due allevatori di Tortorici denunciati da alcuni fittavoli di Caronia affittuari di alcuni terreni di proprietà dell’Istituto per Ciechi di Palermo. Gli allevatori già dal 2022 praticamente tutti i giorni erano costretti a sfollare il bestiame o liberare i terreni regolarmente affittati per fare posto a quello dei tortoriciani, pur continuando a pagare.

Sconfinavano col bestiame

La Polizia del Commissariato di Sant’Agata di Militello ha trovato i riscontri alle denunce degli imprenditori agricoli di Caronia, dopo aver approfondito analizzano i documenti e i rilievi satellitari e l Procura di Patti, guidata da Angelo Cavallo, ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare per i due allevatori di Tortorici, non nuovi a fatti dello stesso genere.

Misura per gli allevatori di Tortorici

Adesso entrambi hanno l’obbligo di dimora nelle rispettive frazioni di Caronia dove abitano, non possono lasciare casa dalle 21 di sera alle 6 del mattino e non possono avvicinarsi ai terreni degli agricoltori vessati.