Magazzù (M5S): "Basta fogna in strada all'Annunziata". L'Amam: "Stiamo risolvendo" - Tempostretto

L'intervento del consigliere della V Municipalità

MESSINA – “Ormai da diverse settimane il tratto di strada dell’Annunziata nei pressi dI un supermercato è invaso dalla fogna, con le acque putride che scorrono sull’asfalto e nei pressi di abitazioni e attività commerciali. Oltre agli evidenti problemi di natura igienico-sanitaria, residenti e commercianti lamentano la costante presenza di cattivo odore e di sporcizia, con gravi disagi per i clienti e per gli stessi esercenti”. Lo mette in risalto il consigliere della V Municipalità Pio Magazzù.

Il problema fogna all’Annunziata

Da parte sua, Loredana Bonasera, presidente dell’Amam, rassicura: “Stiamo risolvendo il problema e domattina gli operai saranno al lavoro proprio di fronte al supermercato. Oggi abbiamo scavato di fronte a un altro supermercato sempre per risolvere la questione. Siamo consapevoli dei problemi che esistono e confidiamo che i progetti per la rete idrica siano realizzati prima possibile”.

“Servono interventi strutturali”

Tiene a precisare il consigliere Magazzù, che ha richiesto la convocazione di una commissione sul tema in presenza dei rappresentanti dell’azienda idrica: “Le varie segnalazioni all’Amam da parte della Municipalità, l’ultima delle quali inviata oggi, hanno portato ad interventi tampone di spurgo che tuttavia non hanno risolto il problema, dato che la fogna continua a fuoriuscire dai vari tombini dell’Annunziata. Serve un intervento risolutivo per rivedere il sistema fognario della zona, a tutela dei cittadini ormai esausti, e bisogna fare in fretta, dato che con l’arrivo della stagione invernale e delle piogge la situazione non potrà che peggiorare”.

