Magica Music Party, un successo l’evento musicale a Nizza di Sicilia

Era la seconda edizione del festival musicale che ha visto sul palco la Bandabardò & Cisco, per gli organizzatori almeno 5mila persone

NIZZA DI SICILIA – Il Magica Music Party si rivela uno dei festival più belli della riviera ionica. Un evento a Nizza di Sicilia giunto alla sua seconda edizione che, dal pomeriggio fino a tarda notte, ha fatto ballare, ridere, giocare, saltare ed emozionare chi vi ha preso parte. Sul palco ad esibirsi la straordinaria Bandabardò & Cisco che ha riempito il gigantesco palco con una performance mozzafiato.

Il pubblico, (si parla di almeno 5 mila persone) era in estasi: cori, ole, e mani in aria hanno accompagnato i brani cantati dai super ospiti! E non è tutto: a suon di fuochi d’artificio sono arrivati alla consolle i 3 dj di radio 105: Lory Sergi, Dj Sanny J e il grandioso Dj Spyne che con la loro simpatia e selezione musicale hanno intrattenuto il pubblico, estremamente divertito, fino alla fine. Il closing set è stato tenuto da Cesare Delgado, artista della zona, fino alle 3 di notte! Tutto il pubblico in estasi, chiedeva di continuare a ballare e divertirsi ancora di più, ma purtroppo era arrivata l’ora di chiudere ed iniziare le pulizie post festival.

Le impressioni dei cittadini locali

“Non sembra neanche la nostra nizza”, hanno detto ai nostri microfoni alcuni fruitori del festival! Ed effettivamente, la zona sud del paese di nizza è stata davvero valorizzata, proprio così come ci raccontavano qualche settimana fa gli organizzatori, Marina Branca Sperduto e Giacomo Abate.

“Lo scopo del Magica Music Party è quello di promuovere il territorio, e le sue eccellenze , è quello di creare un festival che racchiuda più attività e che dia modo al pubblico di poter scegliere cosa fare, se ballare, mangiare e bere, giocare a Beach o saltare e cantare!!

“Dietro il Magica Music Party c’è un lavoro immenso, di mesi e mesi, di notti insonni e tanti sacrifici,” dice ai Nostri microfoni Marina,” ma anche se solo per un giorno, ne vale davvero la pena! Vedere così tanta gente sulla spiaggia di nizza, che ci ringrazia, per noi è la risposta più bella!! Ci fa commuovere. Le persone subito dopo o addirittura durante il Festival, ci hanno abbracciato, sorriso, stretto la mano e detto “GRAZIE”, “grazie perché avete organizzato qualcosa di incredibile che a Nizza e sul territorio Jonico non si era MAI visto.”

“ Certo”, dice Giacomo, il vice presidente dell’associazione organizzatrice MAGICAEvent Management), tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei nostri Partners, che continueremo a ringraziare. In primis Supermercati Sigma di santa Teresa di riva e roccalumera, il comune di Nizza di Sicilia e la farmacia Schultze.

“Ancora non ci siamo realmente resi conto di cosa sia successo, è sembrato un sogno ad occhi aperti, ma un Grazie ancora più grande va a tutto il nostro staff che ha lavorato a pieno ritmo, non solo l giorno dell’evento, ma anche prima e soprattutto dopo. Un lavoro di squadra, un obiettivo comune e tanta unione. Senza i nostri ragazzi sarebbe stato tutto diverso, sono tutte persone speciali a cui vogliamo tanto bene!”, dice Marina.

“Io e Sara, siamo venute appositamente da Verona per partecipare attivamente all’allestimento e svolgimento del MMP. Conosco Marina e Giacomo da molti anni e l’amicizia che ci lega è molto forte. Hanno realizzato qualcosa di straordinario e noi da subito abbiamo sposato il progetto e deciso di passare qui le vacanze per sostenerli. È stato meraviglioso, seppur faticoso, ma siamo super contente, torneremo qui tutti gli anni, ormai siamo parte dello staff!! Un gruppo solido e compatto, abbiamo tutti lavorato al massimo delle nostre possibilità, ma ne è davvero valsa la pena. Dice Gessica ai nostri microfoni.