Mahmood fa tappa in Sicilia, a Catania e Palermo dopo Ferragosto

Il 20 agosto la data etnea a Villa Bellini, quella palermitana il giorno dopo ed è già sold out

Dopo l’European Tour, 17 date in 10 Paesi, Mahmood farà tappa in Sicilia nei prossimi giorni. Già stabilite infatti le date del suo Summer Tour sul territorio nazionale. Diciassette le date del cantante milanese che ha iniziato il 3 luglio a Termoli in provincia di Campobasso e che si concluderà a Torino il 31 agosto. In mezzo le due date siciliane: il 20 agosto a Catania al “Sotto il Vulcano Fest” a Villa Bellini e il giorno dopo il 21 agosto a Palermo al Teatro di Verdura, questa data è già sold out.

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, nasce da madre italiana e padre egiziano nel 1992. Diventato famoso nel 2019 cantando il brano Soldi al Festival di Sanremo che vince. Tornato quest’anno a Sanremo con il singolo Tuta Gold diventato vero e proprio tormentone e subito sostituito dall’ultimo singolo Ra Ta Ta a metà giugno e certificato disco d’oro in poche settimane. Il suo Summer Tour è prodotto da Friends & Partner e i biglietti sono in vendita sia sul sito della produzione che su Ticketone.