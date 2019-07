Malore in vacanza. Il ringraziamento di un turista all'ospedale di Taormina - Tempostretto

I medici sono intervenuti prontamente e hanno risolto il problema

TAORMINA – “Vi scrivo spinto da un sincero e profondo sentimento di gratitudine”. Così Fabio Scognamiglio, in vacanza a Taormina, ha scritto all’Asp di Messina per ringraziare del trattamento ricevuto all’ospedale San Vincenzo.

“In un momento storico dove troppo spesso sentiamo parlare di malasanità in Italia e soprattutto al Sud, ho potuto constatare con la mia esperienza delle ottime competenze professionali della struttura e più precisamente del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina”.

“Il 15 giugno 2019 ho accusando un malessere a livello addominale, alle ore 4:30, mi sono recato presso il Pronto Soccorso dove sono stato immediatamente controllato e visitato dall’equipe medica, approfondendo tempestivamente con ecografia e successiva TC addominale e mi viene riscontrata una perforazione con annessa diverticolite acuta. Ricoverato (primissima volta in vita mia) nelle successive ore nel Reparto di Chirurgia, ho potuto subito constatare un calore umano, professionalità ed un’assistenza del personale, che mi ha letteralmente salvato la vita, sventando così uno complicato e invasivo intervento chirurgico”.

“Perciò, con queste righe, voglio semplicemente rinnovare a tutto il personale del Pronto Soccorso e del Reparto di Chirurgia la mia più sincera gratitudine per il lavoro svolto, con tanta passione e profusa dedizione, durante il mio ricovero. Persone con spiccata umanità, che non svolgono il proprio lavoro solamente per arrivare allo stipendio a fine mese, ma anzi, motivate da una vera e propria missione verso il prossimo, dando un sostegno psicologico e morale, oltre che medico”.