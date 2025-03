Maltempo a Messina. A Giostra albero crollato, altri smottamenti a Cumia

Super lavoro per i vigili del fuoco

Sono oltre 40 gli interventi svolti per smottamenti, allagamenti e alberi caduti, da più di 16 ore vigili del fuoco al lavoro dopo le forti piogge che hanno colpito Messina.

Stanotte, intorno alle 4, è crollato un albero in via Monte Scuderi, a Giostra. Si è schiantato contro un’auto ed è andato a finire su due case. Per fare uscire gli abitanti, i vigili del fuoco hanno dovuto liberare una porta.

Non ci sono feriti, dato l’orario, ma si è rischiato grosso. “La situazione era stata segnalata lo scorso 10 luglio e poi avevamo fatto anche un sollecito” – dice il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso.

Cumia

Situazione critica anche a Cumia, dove sono presenti i mezzi della Protezione Civile e della Polizia Municipale. “La strada è chiusa per interventi dal momento che, anche stanotte, fino alle 5:30 del mattino, si sono registrati smottamenti che per grazia divina non hanno provocato danni a persone o cose. Proprio in dipendenza della chiusura, alcune persone hanno già preso l’auto per raggiungere il centro città o comunque spostarsi onde evitare di rimanere bloccati” – dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Cumia, ad ogni pioggia continua a perdere pezzi. La strada inoltre è interessata da frane, le cui pietre e terriccio, vengono sistematicamente collocati a bordo carreggiata riducendo o rendendo pericoloso il transito. Ormai è da troppo tempo che Cumia così come altri territori gridano aiuto e spero che il sindaco e l’Amministrazione vogliano finalmente dare risposte concrete e risolutive”.