Maltempo. A Messina chiuse scuole, cimiteri, ville e impianti sportivi comunali

Venerdì 17 gennaio sospese anche tutte le manifestazioni all'aperto. In mattinata sarà attivato il Coc

MESSINA – Il sindaco Federico Basile con ordinanza ha disposto per domani, venerdì 17 gennaio 2025, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli dell’infanzia e gli asili nido, le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), le ville, i cimiteri e gli impianti sportivi comunali all’aperto. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso meteo di livello di allerta codice Rosso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che segnala il “rischio idrogeologico e idraulico per le zone A e I compresa nel Comune di Messina, prevedendo a partire dalle ore 00.00 e fino alle ore 24.00 del 17.01.2025 precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; venti dai quadranti orientali e da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Il provvedimento dispone altresì la sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto, eventualmente in programma nella giornata di domani. “Domani sarà attivato il COC, e invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione lungo le coste esposte del litorale ionico per possibili mareggiate, nonché il rispetto delle norme comportamentali per i forti venti e l’eventuale rischio idrogeologico. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni meteo” , comunicano il sindaco Basile e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.