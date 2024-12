Maltempo, “allarme sicurezza a Galati Sant’Anna e Galati Santa Lucia”

L'appello del comitato Dds: "La Sp 37 è ridotta a trazzera, le istituzioni intervengano"

“A Galati Sant’Anna e Galati Santa Lucia le forti raffiche di vento e le piogge di ieri hanno provocato danni e disagi. Il torrente ha continuato a isolare i residenti di contrada Reale e Pozzo, con alberi spezzati perché marci all’interno. La strada provinciale 37 (unica strada) di collegamento fra la Ss 114 e le frazioni collinari a ogni pioggia rimane percorribile col sottopasso allagato”. Questo il comunicato del comitato Dds (Uniti per il diritto e la dignità sociale).

E ancora: “Chiediamo all’amministrazione di intervenire, chiediamo risposte immediate. Abbiamo chiesto con forza il ponte di attraversamento del torrente e vorremmo che si acceleri per la realizzazione, la creazione di una via di fuga e l’abbattimento degli alberi ammalati secondo la perizia dell’agronomo. La Sp 37 è ridotta a trazzera dopo i numerosi interventi. Ricordiamo a noi stessi che questo comitato ha informato e interrogato tutti gli organi competenti sulle condizioni di sicurezza (assenti) nelle zone”.

