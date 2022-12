Maltempo. Barcellona e Milazzo fanno la conta dei danni, lunedì scuole chiuse

Non mancano le situazioni critiche nel territorio. In serata attesa la visita della prefetta di Messina e dei vertici della Protezione civile

MILAZZO e BARCELLONA – È il tempo di fare la conta dei danni nella città del Capo e a Barcellona Pozzo di Gotto, rimaste duramente colpite dal maltempo. Critica pure la situazione della zona di Ciantro, a Milazzo, dove diverse abitazioni sono rimaste allagate al piano terra costringendo alcune famiglie a cercare rifugio dai parenti o in albergo.

Intanto si lavora per rimuovere fango e detriti dalle strade e per lunedì 5 dicembre gli asili nido e le scuole di Milazzo e Barcellona rimarranno chiuse. Lo annunciano le amministrazioni comunali, spiegando che sarà necessario effettuare delle verifiche presso le strutture scolastiche.

Il maltempo non ha risparmiato neanche gli esercizi commerciali, che sono rimasti allagati con tutte le conseguenze del caso. Il Comune parla di “danni ingentissimi” a cui si dovrà adesso porre rimedio. In serata è attesa la visita della prefetta di Messina Cosima Di Stani, in prima linea nel coordinare i soccorsi, e dei vertici della Protezione civile, così da poter fare il punto sulla situazione.

