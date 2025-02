Maltempo, chiuse due tratte della SS114 Orientale Sicula

Torrenti in tempesta nella zona jonica. Le comunicazioni dell'Anas

MAltempo nel Messinese. Ecco le comunicazioni dell’Anas. Lungo la SS114 “Orientale Sicula” sono provvisoriamente interdetti due tratti dellastatale in corrispondenza del km 24,500 nel territorio comunale di Alì Terme (per lo straripamento del torrente Fiumedinisi) e al km 35,400 nel territorio comunale di Sant’Alessio Siculo (per lo straripamento del torrente Agrò), in provincia di Messina.

La circolazione è deviata in su percorsi alternativi individuati lungo l’Autostrada A18 Messina-Catania. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Aggiornamento delle 14.44: riaperta la passerella Agrò.

