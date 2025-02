Zona jonica nel maltempo, interrotta la ss114 e chiusa la passerella Agrò

Situazione critica anche nell'autostrada Messina-Catania

La passerella sul torrente Agrò è chiusa da mezzogiorno. E la la strada statale 114 tra S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo è interrotta. Oltre ai disagi nell’autostrada Messina-Catania, a una corsia per fango e acqua, la situazione è critica ovunque nella zona jonica per il maltempo.

Il direttore generale del Cas, Franco Fazio, è con il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia e i tecnici del Consorzio autostrade siciliane per “fronteggiare i danni e le criticità della bomba d’acqua che tutt’ora imperversa sull’autostrada A18”.

Nel frattempo, il Comune di Taormina ha disposto, in via precauzionale, la chiusura dei cimiteri cittadini e della villa comunale. “Il personale è costantemente impegnato nel monitoraggio della situazione e nell’intervento tempestivo dove necessario. Invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari”, è la comunicazione.

Aggiornamento delle 14.44: riaperta la bretella.

