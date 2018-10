Una cintura temporalesca risale lo Stretto, sfondati i 100 mm nella zona sud

Annunciato da giorni il maltempo è arrivato puntualissimo in riva allo Stretto di Messina, accompagnato da un impetuoso e umidissimo flusso sciroccale nei bassi strati che ha fatto registrare raffiche fin sugli 80 km/h al porto.

Come era evidente la città di Messina, oggi, è uno dei luoghi maggiormente funestati dal maltempo in tutto il sud Italia, per il particolare tipo di correnti, da S-SE, che permette ai nuclei precipitativi, in sviluppo sullo Ionio, di incanalarsi lungo l’asse dello Stretto, risalendo i vari quartieri della città, da Sud verso Nord.

In queste ore lo scenario si è ulteriormente complicato a seguito del continuo sviluppo di pericolosi temporali dalle caratteristiche “autorigeneranti” che dalla nottata scorsa stanno colpendo il versante ionico messinese e purtroppo, da poche ore, pure la città di Messina, dove si susseguono forti rovesci di pioggia accompagnati da tuoni e fulmini.

Purtroppo il sistema temporalesco in questione, il cui “Updraft” (ossia il punto dove parte la corrente ascensionale che lo alimenta) è collocato lungo l’imboccatura sud dello Stretto. Rimanendo posizionato a sud dello Stretto quest’ultimo può continuare a convogliare dei treni di rovesci e temporali molto intensi verso la costa ionica di Messina, risalendo in parallelo la dorsale est dei monti Peloritani per arrivare in città con il suo carico di forti piogge e rovesci a fondo scala, con rain/rate rilevanti.

Il sistema temporalesco di forma lineare è alimentato da un corridoio di correnti molto umide e instabili, da S-SO, che dal Canale di Sicilia e dal basso Ionio risalgono fino al versante orientale dei monti Peloritani. Proprio qui le correnti molto instabili da S-SO, che salgono dal basso Mediterraneo, vanno a scontrarsi con l’umido flusso caldo umido sciroccale che dallo Ionio va a sbattere lungo il versante orientale dei Peloritani, determinando la nascita di continue cumulogenesi (cumulonembi), esaltate dall’orografia locale, che vanno ad autoalimentare, di continuo, il sistema temporalesco addossato sui Peloritani.

Questo fenomeno, ormai noto da chi segue le vicende meteorologiche dell’area dello Stretto, è denominato “onda temporalesca peloritana”. Purtroppo temiamo che il fenomeno, essendo ben alimentato da una corrente molto umida e altamente instabile in quota (toccata peraltro da un ramo secondario della corrente a getto), possa persistere per buona parte della giornata, scaricando altri nuclei precipitativi molto intensi, specie sulla città di Messina. L’acqua riversata sul versante est dei Peloritani, dove sono caduti più di 100 mm, sta causando un notevole ingrossamento di tutti i torrenti che attraversano i comuni dell’alto messinese ionico e quelli cittadini.

Molti corsi d’acqua sono già in stato di guardia. Al momento in alcune stazioni meteo della zona sud, fra cui Giampilieri, registriamo valori prossimi o di poco superiori ai 100 mm, ossia 100 litri di acqua per metro quadro (che sono un quantitativo molto abbondante).

Alla cittadinanza raccomandiamo la massima prudenza, soprattutto per chi risiede nei quartieri vicino a importanti fiumare. Evitate pure di transitare su ponti o sottopassaggi che possono facilmente allagarsi. Per questo consigliamo di non mettersi per strada se non strettamente necessario e di seguire attentamente le indicazioni diramate dalle autorità locali.

Daniele Ingemi