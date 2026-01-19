Maltempo, guasto a Larderia: ridotta la distribuzione idrica

Amam ha comunicato in mattinata la riduzione. In corso le attività di ripristino
MESSINA – A causa di un guasto “provocato dal maltempo”, a Larderia Superiore e a Larderia Inferiore la distribuzione idrica risulta ridotta. Lo ha comunicato l’Amam in mattinata, spiegando che “sono attualmente in corso le attività di ripristino degli impianti, che potrebbero comportare ulteriori disagi temporanei”.
In attesa di aggiornamento, l’azienda ricorda che è possibile chiamare al numero 090 3687711 e al numero verde 800 085584 per eventuali segnalazioni.