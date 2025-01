Maltempo in arrivo, allerta gialla in Sicilia di domenica

Lo comunica il dipartimento regionale di Protezione civile. Primi rovesci e piogge nel Messinese

METEO MESSINA – Come abbiamo già scritto, sarà una domenica di maltempo nel Messinese. E non a caso il dipartimento regionale di Protezione civile ha predisposto l’allerta gialla per tutta la Sicilia. Domenica, e per le successive 18-24 ore, si prevedono “precipitazioni, da sparse a diffuse, specie sui settori tirrenici.

Precipitazioni accompagnate da “rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di venti”. E ancora: “Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo le coste tirreniche. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Domenica 12 gennaio tra piogge e primi rovesci nel Messinese

Ecco il commento del meteorologo Daniele Ingemi, pubblicato stamattina: “L’avvicinarsi della depressione alla Sicilia causerà un veloce peggioramento del tempo, con l’arrivo delle prime piogge e dei primi rovesci nel Messinese già dalla mattinata. Fra il pomeriggio e la serata le precipitazioni più intense interesseranno lo Stretto, poi pure l’area ionica, dove potrebbero passare dei temporali, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Sui Nebrodi e sull’Etna nevicherà intensamente, a partire dai 1400/1300 metri. Le temperature subiranno un deciso calo, con le massime che non oltrepasseranno i +16°C, mentre le minime scenderanno attorno i +10°C”.