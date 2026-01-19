Maltempo, martedì allerta rossa anche sulla zona tirrenica. Scuole chiuse a Milazzo e Saponara

Ciclone Harry verso il messinese, atteso il picco nella notta e le prime ore del mattino del 20 gennaio

Messina – Diventa rossa anche per il versante tirrenico della provincia di Messina l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale. L’allarme è valido dalle 18 di stasera fino all’intera giornata di martedì 20 gennaio. L’intensificarsi del maltempo previsto, infatti, fa propendere per misure di prevenzione e prudenza e già diversi sindaci si sono allineati con apposite ordinanze.

Intanto il ciclone Harry risale la costa jonica della Sicilia ed è previsto che investa la zona sud di Messina con particolare intensità, dalle 22 di stasera, in particolare tra Tremestieri e Giampilieri.

A Milazzo il sindaco Pippo Midili, ha disposto con ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nella giornata di domani, 20 gennaio 2026, dopo la riunione alla Prefettura di Messina di stamattina. Il Centro operativo comunale di protezione civile sarà attivo per tutta la giornata e fino a cessata allerta.



A Saponara il commissario straordinario ha prolungato per tutta la giornata di martedì l’ordinanza adottata e in vigore già per oggi, confermando la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, le strutture assistenziali (a gestione diretta e indiretta), ville, parchi comunali e impianti sportivi.

L’invito è, per tutti, alla massima prudenza ed a limitare al minimo gli spostamenti, evitando di uscire di casa se non strettamente indispensabile.

