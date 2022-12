Maltempo nel Messinese, la richiesta di "stato di calamità". Così il ritiro del materiale allagato - Tempostretto

Da Leanza (Pd) a Germanà (Lega), poi il sindaco di Milazzo Midili, la richiesta del mondo politico. Numero di telefono per i cittadini

“Per il maltempo nel Messinese il governo e la Regione siciliana dichiarino subito lo stato di calamità”. Da Calogero Leanza, deputato regionale del Partito democratico, al senatore messinese della Lega Nino Germanà, senza dimenticare il sindaco di Milazzo Pippo Midili che preannuncia la richiesta dello stato d’emergenza, il mondo politico rilancia il tema dei danni dopo la giornata di sabato 3 dicembre.

“A Milazzo danni per alcuni milioni di euro”

Il sindaco di Milazzo ha dichiarato che “ammontano ad alcuni milioni di euro i danni provocati dal nubifragio”. E, nella giornata di lunedì 5 dicembre, la giunta municipale approverà la delibera per chiedere alla Regione la dichiarazione dello stato di emergenza. “Almeno un milione di euro riguarda solo per le infrastrutture e le strade comunali, il resto andrà calcolato considerando anche i mezzi privati andati distrutti. Dalla notte scorsa – afferma Midili – ci stiamo muovendo senza sosta per portare la situazione alla normalità e abbiamo parecchie aziende che stanno operando con il Comune per ripristinare intanto tutte le strade di collegamento. Poi abbiamo anche il supporto della Protezione Civile, delle aziende private, dei nostri medici e associazioni di volontariato della provincia per riuscire a liberare cantine e case allagate. In questo momento oltre l’85% delle case che erano allagate sono state liberate, rimane un 15% e contiamo entro la sera di domenica liberare tutto. Chiaramente la conta dei danni è rimandata dopo perché dentro cantine e garage c’erano autovetture e motociclette che ormai sono fuori uso. Solamente in un condominio abbiamo contato circa 22 autovetture e 40 motociclette da buttare perché sommerse dall’acqua”.

Il ritiro del materiale allagato

I cittadini che hanno subito il danneggiamento o la distruzione di materiale che si trovava nelle aree (garage, cantinati, abitazioni al piano terra) interessate dall’allagamento di sabato potranno richiedere lo smaltimento di tale materiale, inviando un messaggio Whatsapp al seguente numero telefonico di emergenza: 348 1333410, indicando nome, cognome, indirizzo esatto del luogo dove dovrà avvenire il ritiro del materiale da smaltire e il numero di telefono. Analogo discorso vale per chiedere supporto per il recupero di auto o ciclomotori che sono rimasti in locali allagati.

Leanza: “Regione e Governo dichiarino subito stato di calamità”

“La situazione che appare nei Comuni tirrenici del Messinese colpiti ieri dal violentissimo maltempo è davvero disastrosa. Da Milazzo a Barcellona e negli altri centri i danni sono davvero pesanti, insieme ai disagi che stanno subendo gli abitanti, con famiglie rimaste fuori delle loro case a causa di crolli. Ancora una volta ci risvegliamo con strade, infrastrutture e centri abitati devastati dalla fuori della natura, ma che manifestano anche tutta la fragilità del nostro territorio. I sindaci sono operativi da sabato sera, insieme ai mezzi di soccorso che stanno lavorando nelle diverse zone. Certamente hanno necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni, ma, soprattutto, c’è bisogno di aiuti concreti per la popolazione. Da parlamentare regionale di Messina e della sua provincia chiedo che la Regione Siciliana e il Governo nazionale dichiarino immediatamente lo stato di calamità”. Lo afferma, in una nota, Calogero Leanza, parlamentare regionale in Sicilia del Partito democratico.

Germanà: “Stato di calamità necessario”

“Esprimo massima solidarietà e vicinanza ai cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e i Comuni limitrofi, in provincia di Messina, per i danni e la paura causati dal maltempo che da sabato sera ha colpito violentemente questi territori. Da domenica mattina sono in contatto costante con la Protezione civile, i sindaci delle aree interessate e il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Accertati i danni ingenti, le aree compromesse necessitano della richiesta dello stato di calamità che sosterrò con determinazione e impegno. Come Lega e come forza di governo saremo sempre vicini ai primi cittadini che si trovano ad affrontare queste calamità naturali di rilevante intensità”. Lo dichiara il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, a margine della riunione con la prefetta Cosima Di Stani, tenutasi domenica pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto.