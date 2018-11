Roccalumera. Cimitero allagato, tombe inaccessibili. "Disagio evitabile"

ROCCALUMERA. E’ bastato un quarto d’ora di pioggia per mettere in ginocchio diversi centri del comprensorio jonico messinese. A Roccalumera l’area del cimitero è divenuta impraticabile e la circostanza è stata stigmatizzata dal capogruppo di minoranza, Rita Corrini. “Molti loculi, nel giorno della ricorrenza dei defunti – esordisce – erano inaccessibili. Anche la rampa di accesso ha subito notevoli smottamenti e risulta a mio avviso pericolosa.

Purtroppo – prosegue Corrini - gli accumuli di terra e il materiale in esubero relativo ai lavori per la costruzione delle tombe dopo l'abbondante pioggia si sono riversati nelle aree adiacenti alle celle creando nocumento ai visitatori. Detti lavori – spiega ancora la consigliera - risultano sospesi ma il cimitero si trova in una situazione di cantiere aperto e l’Amministrazione non ha fatto nulla per renderlo un luogo decoroso e sacro per rispetto dei defunti e delle loro famiglie che si sono ritrovate ad assistere a questo scempio.

E la situazione in cui si trova si conosceva ancora prima di fare l'incarico di progettazione e fare gara per lavori: ennesimo esempio di mancanza di programmazione. Questi lavori – conclude Corrini - dovevano essere originariamente previsti e non oggetto di variante in corso d'opera”.