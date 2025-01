Maltempo, raffiche fino a 90 km/h fra Reggio e Messina sud

"La spirale temporalesca ora è nel Messinese dopo il Siracusano e il Catanese", evidenzia il meteorologo Ingemi

MESSINA – Maltempo nel Messinese e in Sicilia. Sottolinea il meteorologo Daniele Ingemi: “Non avevo visto così tante supercelle in ordine una dietro l’altra in fila indiana. Le stesse dal tornadino facile, oggi ne abbiamo contati 2 in Sicilia. Ora tocca ai messinesi prendere gli ultimi cazzotti dalla spirale temporalesca che di danni ne ha già fatti parecchi, fra Siracusano e Catanese. Poi ci saranno calo del vento e ingresso delle onde lunghe che si stanno formando in mare aperto. Attualmente raffiche fino a 90 km/h fra la zona sud di Reggio e Messina sud. Mentre pochi km più a nord regna la calma grazie all’Aspromonte”.

Ha ricordato Ingemi, come consigli ai cittadini: “Ecco cosa non bisogna fare fra domani sera e sabato mattina. Non avvicinarsi troppo al litorale (anche sul lungomare). Onde improvvise più alte della media vi possono travolgere in pochi istanti scaraventandovi a terra in un istante. Evitare aree non sicure: scogliere, moli e passerelle possono diventare scivolose e instabili. Da evitare assolutamente. Non sottovalutare la forza del vento: può compromettere l’equilibrio e spingere verso il mare. Osservare solo da punti sicuri: sfruttate luoghi elevati e ben distanti dall’acqua per evitare di essere trascinati via”.

