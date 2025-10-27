 Manca un dissuasore di parcheggio e l'incivile ne approfitta

Segnalazione WhatsApp



lunedì 27 Ottobre 2025 - 16:29

Auto parcheggiata sul marciapiede rifatto anche allo scopo di facilitare il transito e la sosta dei pedoni

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Napoli si parcheggia così”.

Nella foto che ci è stata inviata si vede un’auto parcheggiata sull’area riservata ai pedoni creata in seguito al rifacimento del marciapiede. E’ bastato che tra diversi dissuasori di sosta installati ne mancasse uno e subito l’incivile di turno ne ha approfittato per parcheggiare la sua auto. Con questo comportamento, troppo diffuso a Messina, è impedito a chiunque di transitare tranquillamente a piedi.

