Mancastamanera. Parcheggi sui marciapiedi - Tempostretto

I marciapiedi servono ai pedoni e non alle macchine. È tanto difficile capire questo semplice concetto?

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parcheggio creativo, i bambini passeranno da un’altra parte”.

Tanti automobilisti messinesi hanno una concezione tutta particolare dei marciapiedi. Per loro sono degli spazi vuoti da riempire con la tonnellata di acciaio delle loro vetture. Invece, guarda un po’, servono ai pedoni che, per usufruirne, devono trovarli liberi. È un concetto semplice, basilare che non riesce proprio ad entrare nella testa di troppi ineducati messinesi e non. Di seguito altri esempi poco edificanti di uso improprio dei marciapiedi.