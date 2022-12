I messaggi educativi purtroppo non bastano a cambiare le cattive abitudini degli automobilisti messinesi incivili

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Presso Chiesa San Giuliano, Via Garibaldi…”

Il Comune di Messina ha avviato in questi giorni una campagna di comunicazione contro i parcheggi incivili che ha chiamato “#Mancastamanera”. È evidente che per qualche messinese maleducato i messaggi educativi non bastano a cambiare le cattive abitudini.