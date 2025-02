Mancavano le misure di sicurezza per evitare cadute dall’alto agli operai: cantiere sospeso

I carabinieri, dopo le verifiche, hanno constatato l'omessa predisposizione delle misure obbligatorie. Scattata anche una multa da più di 6mila euro

MESSINA – Oltre 6mila euro di multa ma soprattutto la sospensione delle attività. È questo quanto è scattato ai danni di un cantiere della zona nord di Messina dopo l’attenta verifica dei carabinieri della compagnia Messina Centro, nell’ambito delle iniziative finalizzate al contrasto dei reati riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero.

I militari hanno controllato il cantiere e riscontrato violazioni alle normative riguardanti la sicurezza. Non sono state osservate, infatti, le misure obbligatorie per evitare cadute dall’alto agli operai. Un’omissione, che ha portato alla sospensione delle attività e alla sanzione. I carabinieri hanno invece precistato che tutti i lavoratori controllati sul posto sono risultati in regola.