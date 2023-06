Mannino arriva in città, settimana decisiva per il futuro del Messina - Tempostretto

Sul tavolo ancora due proposte per la cessione del Messina: Ilari e Mannino. La scadenza del 20 giugno però si avvicina e Sciotto aveva detto che non si sarebbe fatto carico dell'iscrizione

MESSINA – Sarà una settimana importante per il futuro del calcio professionistico in riva allo Stretto, non fosse altro che il 20 giugno è fissata la scadenza per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato ed entro quella data serve anche versare la fideiussione e gli stipendi degli ultimi tre mesi.

Qualche giorno fa sulla questione è intervenuto ai nostri microfoni anche il sindaco Federico Basile che ha di fatto confermato come questa sarà la settimana decisiva e poi ha auspicato che si possa trovare una soluzione per il bene della città. Come anticipato poi dai colleghi di MessinaSportiva è atteso in città Fabrizio Mannino che, all’incirca un mese fa era in Curva Sud (immagine in evidenza) a tifare Messina nel ritorno playout contro la Gelbison, molto probabilmente avrà un nuovo faccia a faccia con Sciotto in cui avanzerà una seconda proposta per l’acquisto della società, e si spera possa essere quella decisiva.

Il futuro del Messina tra Sciotto, Mannino e Ilari

Dopo le lapidarie parole di Pietro Sciotto, pochi giorni dopo la salvezza, si è avuta notizia di due interessamenti, Manuele Ilari laziale proprietario di cinema e Fabrizio Mannino imprenditore palermitano con interessi nel medioriente. Sono seguite le voci anche di una cordata laziale, mai confermate e mai smentite ufficialmente. Ma a quanto ha detto anche il sindaco le proposte su cui si sta ragionando in questo momento sono le “due diligence” di cui sappiamo i nomi dei potenziali acquirenti.

Ilari dal canto suo starebbe pensando ad una nuova proprietà in cui Sciotto resti in società ricoprendo un ruolo di minoranza. In realtà non sembrerebbe la proposta che il presidente uscente auspichi, ma ufficialmente non è stata ancora rifiutata quindi è un’ipotesi che ancora è sul tavolo.

L’altra che è quella che apparentemente sembra più concreta, avviata con una pec indirizzata direttamente al Comune di Messina, vede l’imprenditore Fabrizio Mannino pronto a rilevare per intero la società, facendosi carico delle spese dell’ultimo trimestre e una parziale buonuscita a Pietro Sciotto che, ricevendo questa come una proposta iniziale, starebbe trattando. Ci sarebbe poi da discutere col Comune sulla richieste, che sembrano pretese impossibili da soddisfare, sulla concessione gratuite trentennale degli impianti.

Il problema è che si sta arrivando troppo a ridosso delle scadenze e viene il dubbio che sia una strategia. In questo modo Sciotto che, in quella famosa conferenza stampa del 18 maggio, aveva di fatto ammesso che non avrebbe iscritto lui la squadra, sarebbe messo alle strette e quindi farsi carico lui dell’iscrizione o cedere qualcosa in più sulla trattativa? Quello che la città e il tifo di Messina chiedono è, se le motivazioni di cessione e acquisto sono serie, di non perdere troppo tempo scherzando con la passione di chi segue e ama il calcio per quelli che possono sembrare meri interessi personali.