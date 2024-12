Manovra finanziaria regionale, fondi per Lipari, Nizza e interventi a Messina

Il capogruppo all'Ars del M5s, Antonio De Luca, ha annunciato il contenuto degli emendamenti approvati: riguardano anche i lavoratori ex Servirail e Ferrotel

MESSINA – All’interno della manovra finanziaria approvata dall’Ars ci sono anche alcuni emendamenti proposti da Antonio De Luca, capogruppo del M5s, che riguardano il Messinese. Ad annunciarlo è stato lo stesso deputato regionale, che ha parlato di 200mila euro per il Comune di Lipari e 400mila per quello di Nizza. Il politico messinese ha anche parlato di 800mila euro per la stabilizzazione alla Sas dei lavoratori ex Servirail ed ex Ferrotel. Ma ci sono anche 150mila euro per il Museo Accascina e per Villa De Pasquale.

Lipari e Nizza

De Luca ha evidenziato: “Sono stanziati 200 mila euro in favore del Comune di Lipari allo scopo sostenerlo nella sua opera di risanamento dei conti. Una boccata d’ossigeno per l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Gullo che gestisce le isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi, al fine di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario. Vengono, inoltre, erogati 400 mila euro in favore del Comune di Nizza di Sicilia per l’acquisto di un impianto di dearsenificazione per il trattamento delle acque. Un impianto fondamentale dopo i recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato la presenza di questa sostanza nella rete idropotabile in percentuali superiori rispetto al limite stabilito dalla legge”.

Gli ex Servirail e Ferrotel

E ancora: “Buone notizie anche per i lavoratori ex Servirail ed ex Ferrotel che, grazie ad uno stanziamento di 800 mila euro, verranno stabilizzati presso la società partecipata SAS (Servizi Ausiliari Sicilia) della Regione Siciliana. Infine è stata disposta l’erogazione di ulteriori 150 mila euro in favore del Museo Regionale Accascina di Messina per proseguire nell’opera di messa in sicurezza della bellissima Villa De Pasquale di Contesse e per il ripristino dell’accesso dalla Via Adolfo Celi.