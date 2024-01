Marco Rosafio è a Messina, il primo vero colpo della società in entrata

Il viaggio fino a Messina nella giornata di ieri, l'arrivo in serata con il video registrato sulla nave e il saluto: "Ciao Messina, sto arrivando"

MESSINA – Nella giornata di ieri il calciatore Marco Rosafio, classe 1994, ha viaggiato alla volta di Messina. L’ala destra con doppia nazionalità italiana e svizzera ritorna dunque in riva allo Stretto e a raccontare il suo viaggio è stato lui stesso sui suoi social, mostrando prima la foto del navigatore della macchina e in serata registrando un video sul traghetto (immagine in evidenza), quest’ultimo contenuto poi è stato ripreso dalla società sui propri social in cui diceva: “Ciao Messina, sto arrivando”.

Si tratterebbe del primo vero colpo in entrata di questo mercato invernale, Leonardo Pedicillo è ormai in gruppo ma ancora si attende il nulla osta. Tutto invece dovrebbe essere stato fatto per Rosafio che arriverà in prestito dalla Spal fino a giugno. A Ferrara aveva trovato poco spazio appena due presenze con un solo gol segnato. Si aggregherà al gruppo che oggi terrà un allenamento congiunto “in famiglia” a Santa Lucia del Mela alle ore 14. Sempre in chiave mercato si attendono notizie dal Cosenza con Arioli che però sembra non prenderà la strada di Messina come invece dovrebbe fare il terzino sinistro La Vardera che è forse più urgente nello scacchiere peloritano.

Il rapporto tra Rosafio e mister Modica

Marco Rosafio come detto ha già vestito la maglia biancoscudata e proprio con Giacomo Modica sulla panchina, si tratta quindi di un suo uomo di fiducia e fedelissimo tanto che dietro le quinte della trattativa si dice che a fare la differenza sia stato propio il rapporto tra i due e la volontà del giocatore di ritrovare il tecnico di Mazara del Vallo.

Rosafio è stato allenato da Modica nel primo Messina di Sciotto, in Serie D nel 2017/2018 vantando 28 presenze in cui segnò dodici reti. Poi seguì il tecnico siciliano alla Cavese in Serie C dove il suo apporto in fase realizzativa, in 30 presenze, fu di sei reti e dodici assist. Un calciatore che gioca a destra per rientrare sul mancino, come preferisce Modica che solitamente schiera le sue ali a piedi invertiti.

Articoli correlati