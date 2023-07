Mareggiate di dicembre, 5 milioni per risarcimenti ai cittadini di Messina Sud - Tempostretto

Approvato emendamento del Movimento 5 Stelle

Buone notizie per le aree della zona sud e della provincia jonica di Messina violentemente colpite dalle mareggiate dello scorso dicembre. Cittadini e imprenditori che hanno subìto danni a causa delle violente mareggiate potranno ricevere ristori dalla Regione per un totale di 5 milioni di euro grazie ad un emendamento presentato dal Movimento Cinque Stelle ed approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana nell’ambito della discussione sul collegato alla Finanziaria.

«Con il nostro intervento, dopo un lungo braccio di ferro, siamo riusciti a ottenere lo stanziamento di buona parte delle risorse necessarie per ristorare i cittadini danneggiati dalle mareggiate di dicembre», spiega il deputato messinese Antonio De Luca, capogruppo pentastellato all’Ars che proprio nel mese di dicembre si fece portavoce in Aula delle sofferenze patite dai messinesi a causa dell’eccezionalità dell’evento che flagellò le coste locali, ottenendo l’inserimento della provincia di Messina nella Deliberazione n. 616/2022 che individua le province oggetto dei ristori.

«La spesa relativa ai 5 milioni di euro stanziati dal Movimento Cinque Stelle – prosegue il parlamentare pentastellato – potrà essere autorizzata già per l’esercizio 2023, previa presentazione delle apposite istanze. In virtù della norma approvata, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore, con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile devono essere individuati i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme».