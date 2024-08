Maria, neo assunta da Poste Italiane a Messina: “Ho scelto la Sicilia rimettendomi in gioco”

Dopo l'esperienza a Milano, la 36enne calabrese oggi lavora nel centro logistico di Pistunina come addetta alla produzione

MESSINA – Non solo inserimenti di personale portalettere per l’attività di recapito sul territorio. Anche la provincia di Messina è stata coinvolta nella campagna assunzioni che Poste Italiane ha portato avanti in Sicilia e che quest’anno ha prodotto a oggi sull’Isola oltre quindici assunzioni a tempo indeterminato nel solo comparto della logistica.

Dall’1 luglio, al centro logistico di Messina Pistunina è entrata in servizio Maria Famà, trentaseienne originaria della provincia di Vibo Valentia. Insieme alla squadra di colleghi e colleghe del più grande centro logistico del Messinese si occupa della lavorazione di corrispondenza e pacchi in arrivo nel sito e da smistare verso le diverse destinazioni.

Gli inizi nell’hinterland milanese

Il suo percorso in Poste Italiane ha inizio con l’inserimento del curriculum vitae sul sito aziendale in risposta a una posizione aperta sul territorio nazionale. La prima sede di lavoro è stata infatti il grande centro di meccanizzazione postale di Roserio, nell’hinterland milanese, dove ha svolto il servizio per un anno. Un’esperienza che lei stessa definisce formativa e che ha contribuito a darle un importante bagaglio di competenze. “La parentesi milanese – racconta – è stata una bella sfida e per superarla è stato fondamentale il supporto della mia famiglia”.

Il ritorno in Calabria

Terminato il periodo di lavoro in Lombardia, Maria è rientrata nella sua Calabria, trovando anche un’occasione di impiego come contabile. “Ma ho continuato a credere nella possibilità di lavorare in Poste Italiane – dichiara – e quando è arrivata la proposta per l’assunzione a tempo indeterminato a Messina, quasi non ci potevo credere. Avevo scelto proprio la Sicilia tra le sedi possibili e non ho esitato un attimo a cogliere un’opportunità di lavoro così importante qui nel nostro Sud rimettendomi in gioco”.

Il lavoro a Messina

Non si è scoraggiata neanche davanti alla possibilità di lavorare in un turno alle prime luci dell’alba: “Affrontare la vita con una positiva disposizione al sacrificio – prosegue Maria – e allo spirito di adattamento è uno degli insegnamenti di mia madre per cui le sarò sempre grata. Qui al centro di Pistunina c’è una grande movimentazione di merce ed è stimolante lavorare in un contesto così dinamico. In questo senso, ho fatto davvero tesoro dell’esperienza a Roserio”.

Stabilità, sicurezza economica e desiderio di lavorare in una grande azienda hanno attratto Maria nella città dello Stretto, dove oggi abita e sta costruendo un nuovo equilibrio. “Sento che sto trovando il mio posto nel mondo – conclude – e torno a casa felice nei fine settimana, se il nostro mare lo consente. La Sicilia e la Calabria non sono mai state così vicine!”.