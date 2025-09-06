Martello: “Il Messina c’è, ho abbandonato la famiglia per la squadra”

Lavora a ritmo serrato il direttore sportivo che negli ultimi giorni ha riportato a Messina Trasciani e Saverino, in più sono stati annunciati il portiere Napolitano e il croato Tesija

MESSINA – Salgono a venti gli elementi tesserati dal Messina in questo velocissimo mercato forzato in vista dell’esordio nel campionato di Serie D di domenica. Recentemente annunciati quattro nuovi calciatori, dei profili esperti che potrebbero diventare pedine chiave dello scacchiere di mister Romano: tra loro due ritorni, Trasciani e Saverino, il portiere Napolitano e il croato Tesija.

Il direttore sportivo Giovanni Martello a pochi giorni dall’esordio è compiaciuto del lavoro: “Ho visto un Messina, meno di cinque giorni fa non c’era nulla e secondo il mio punto di vista è una cosa molto importante che abbiamo una squadra da poter mettere il campo. Sarà sempre lui il giudice supremo e penso che dal nulla creare uno staff e una squadra quasi completa è già qualcosa di molto importante. Mi corre l’obbligo di ringraziare la proprietà che mi permette di operare e anche alcune figure che hanno il Messina nel sangue e si sono spese in questi giorni. Parlo del team manager Paolo Pirri, il segretario Giuseppe Bellantoni, il magazziniere Giovanni Cirino, Giuseppe Munaò, il direttore generale”.

Sugli ultimi colpi di mercato e il suo lavoro aggiunge: “Trasciani è un profilo molto buono, un ragazzo che ha dato una grandissima disponibilità a tornare in questa situazione. Apprezzo i calciatori come lui. Per quanto riguarda me questa settimana ho abbandonato la famiglia, era scontato. Dovevamo fare una squadra, dovevamo sbagliare il meno possibile, chi non opera non sbaglia. Però sono state tutte scelte condivise con il tecnico e con la società, sono molto curioso di vedere all’opera la squadra”.

Gli ultimi colpi di mercato in casa Messina

Nei giorni scorsi il Messina ha tesserato altri quattro calciatori, sono ora in venti ufficialmente impiegabili da mister Romano nella prima di campionato di domenica contro l’Athletic Club Palermo. Nel poker dei giorni scorsi si è chiuso il discorso portieri visto che a Paduano e Del Bello si è aggiunto il napoletano Andrea Sorrentino. Il classe 2004 ha militato nelle giovanili della Salernitana e ha indossato le maglie di Akragas, Campobasso, Siracusa e Varesina.

Per la difesa si registra il ritorno di Daniele Trasciani. Il difensore romano classe 2000 ha già giocato in riva allo Stretto nel recente passato in serie C, per lui ultima esperienza al Roma City ma un gradito ritorno per un calciatore che ha sempre dimostrato di tenere alla maglia. Potrebbe essere uno dei senatori di questo gruppo.

Come potrebbe esserlo anche Francesco Saverino, il centrocampista classe 2001 è messinese, nato a Sant’Agata di Militello, e ha sposato nuovamente la causa biancoscudata dopo le esperienze col Città di Sant’Agata, Licata, Rotonda, Paternò, Locri e Montecchio Maggiore.

Sempre a centrocampo il Messina si è assicurato anche l’esperto centrocampista Marko Tesija. Il croato classe 1992 ha militato nelle giovanili dell’RNK Spalato e indossato le maglie di Dugopolije, Zadar, Zrinjski Mostar, NK Zagabria, Rudes, Gorica, Senica, Spartak Trnava, Ao Xhanthi, Brasov-SR e Ilvamaddalena.