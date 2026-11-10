Martina Meola, straordinaria giovanissima interprete di Chopin e Liszt

Dopo Francesco Marra, il pianista appena tredicenne, che ha entusiasmato il pubblico sabato 31 ottobre, ospite dell’Associazione V. Bellini, ecco un’altra straordinaria “enfant prodige” esibirsi al Palacultura, questa volta per la stagione musicale della Filarmonica Laudamo, la quattordicenne Martina Meola, pianista già affermata, nonostante la giovanissima età, sulla quale si è espressa in maniera lusinghiera anche la grande Martha Argerich, che ha conquistato il pubblico del Palacultura, offrendo domenica scorsa una strepitosa performance.

La prima parte del concerto è stata dedicata interamente alla musica di Fryderyk Chopin.

Dopo la breve Mazurka in do min op. 30 n.1, breve brano dal ritmo ternario, come tutte le Mazurke, caratterizzata, come la maggior parte delle Mazurke in tonalità minore, da una mesta e struggente malinconia, Meola ha proseguito con lo “Scherzo in si bem. min.” op. 31.

Paragonato da Schumann ad una poesia di Byron, “così tenero, così ardito così pieno d’amore come di disprezzo”, lo Scherzo n. 2 è sicuramente il più popolare dei quattro, molto eseguito, con quel celebre incipit, una terzina che nell’intenzione di Chopin doveva costituire una lugubre domanda, “una casa di morti: è la chiave dell’intera composizione”, affermava, mai soddisfatto dell’esecuzione dei suoi allievi. Probabilmente Chopin avrebbe apprezzato invece l’interpretazione di questo impegnativo brano da parte di questa pianista, giovanissima, ma già incredibilmente matura e artefice di un’esecuzione per nulla scolastica, anzi ricca di personalità, oltre che ineccepibile dal punto di vista tecnico.

A seguire un altro pezzo celeberrimo del musicista polacco: la “Ballata in sol min” op. 23, la prima delle quattro composte da Chopin.

Con le quattro Ballate, quattro capolavori assoluti nella storia della letteratura pianistica, Chopin praticamente inventa un nuovo genus musicale (la Ballata), essendo stato il primo a usare tale termine per composizioni pianistiche. Sono brani caratterizzati da molti elementi in comune: vi troviamo infatti l’alternarsi di temi dolci e malinconici ad altri violenti e appassionati; ogni Ballata si caratterizza per la scrittura pianistica complessa ed elaborata, ognuna è densa di pathos, e annovera temi fra i più belli e famosi usciti dalla penna del polacco; tutte le Ballate, infine, si concludono con una coda tumultuosa e drammatica. Si suppone, ma non esistono conferme ufficiali certe, che le quattro Ballate si ispirino ai quattro poemi dello scrittore romantico polacco Adam Mickiewicz, amico di Chopin. In particolare la Ballata in Sol minore, famosissima, ha una parte centrale (il secondo tema, prima espresso con toni lirici, poi drammatici e appassionati) che, secondo il critico Belotti, “è una delle concezioni più sublimi di Chopin”. Per gli appassionati di cinema, è il brano suonato da Wladyslaw Szpilman davanti al generale nazista, in una delle scene memorabili del film “Il pianista” di Roman Polanski.

Sull’esecuzione del brano valgono le stesse considerazioni fatte per lo Scherzo, cui aggiungo la notevole e naturale resa del “cantabile”, elemento fondamentale nel pianismo chopiniano.

La prima parte del concerto si è conclusa con la celebre “Grande polacca brillante, preceduta da un Andante spianato” op. 22. Scritta da Chopin per pianoforte e orchestra (l’Andante spianato per piano solo), ma spesso eseguita solo al pianoforte, essendo il ruolo dell’orchestra abbastanza marginale, è un brano impegnativo, ove allo splendido e ispirato Andante – composto cinque anni dopo la Polacca, e spesso eseguito a solo da Chopin nei suoi concerti – segue una Polacca dal carattere virtuosistico e brillante, di notevole lunghezza e difficoltà esecutiva. Difficoltà superate con brillantezza e disinvoltura dalla giovane pianista.

La seconda parte della serata è stata dedicata a Franz Liszt, del quale Martina Meola ha eseguito due brani assai noti e molto impegnativi sotto il profilo tecnico, soprattutto il secondo.

Il primo brano eseguito è stato il celebre “sonetto n.104 dei tre sonetti del Petrarca”, tratto da “Anni di pellegrinaggio”, commento lirico e appassionato su uno dei canti più belli del grande poeta, molto amato, come Dante, dal musicista ungherese, che fu evidentemente assai ispirato dagli splendidi versi della composizione poetica, dei quali riporto la toccante conclusione: “Pascomi di dolor, piangendo rido, egualmente mi spiace morte e vita: in questo stato son, Donna, per vui”.

La “Fantasia quasi Sonata” dal titolo “Dopo una lettura di Dante”, che ha concluso il concerto, descrive il Quinto canto dell’Inferno, dalla terribile figura di Minosse che giudica i dannati, alla “bufera infernal” che trascina incessantemente le anime dannate dei lussuriosi, all’amore tragico di Paolo e Francesca. Questo capolavoro di Liszt è particolarmente rispettoso dei versi danteschi, quasi un racconto in musica del famoso Canto dell’Inferno, e presenta un finale inaspettatamente in tonalità maggiore, probabilmente a rappresentare il sentimento (positivo) di pietà provato da Dante al cospetto dei due infelici amanti “…sì che di pietade io venni men così com’io morisse”.

Si tratta di una composizione di trascendentale difficoltà tecnica, in particolare per l’esecuzione rapidissima di ottave in “fortissimo”, che ha dato modo alla giovane pianista di esibire tutte le sue formidabili doti tecniche, mai scisse da una sentita interpretazione del brano.

Entusiastiche ovazioni del pubblico messinese, al quale Marta Meola ha risposto offrendo un delicatissimo bis: una trascrizione per pianoforte della “Danza degli spiriti beati” da “Orfeo ed Euridice” di Gluck.