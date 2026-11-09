Tamponamento a Saponara, c’è un ferito

L'impatto in via Kennedy, intervengono il 118 e la Polizia Municipale

Saponara – Non è in gravi condizioni l’uomo ferito nell’incidente avvenuto oggi a Saponara, dove un veicolo ha tamponato quello che lo precedeva in via Kennedy, all’intersezione con via Antonello Da Messina.

Incidente in via Kennedy, la dinamica

L’impatto ha quasi distrutto entrambe le utilitarie coinvolte. La persona alla guida del veicolo colpito è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo per gli accertamenti necessari. I medici hanno assegnato il codice giallo, le condizioni del malcapitato non sembrano critiche ma saranno effettuati accertamenti diagnostici.

Le condizioni del ferito e i provvedimenti per il responsabile

Sul posto anche la Polizia Municipale, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, che ha ritirato la patente al conducente dell’auto responsabile del tamponamento. L’uomo la avrà sospesa per almeno 14 giorni. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e liberare l’importante arteria stradale.